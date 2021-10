GEBZE TÜRKİYE’NİN GÖZ BEBEĞİ

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, toplantı programının ikinci gününde özel sektörtemsilcileri, sanayiciler ve tüccarlarla bir araya geldi.Büyükgöz: “Gebze Türkiye’nin göz bebeği.”Gebze Belediye Başkanı olarak göreve başladığı andan itibaren, ekibiyle ve iş birliği içindeoldukları kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirdikleri icraatları kamuoyu ile paylaşmakiçin düzenlediği toplantı serisinin ikinci gününde Zinnur Büyükgöz; Gebze’nin coğrafi konumu,ulaşım ağlarına yakınlığı ve teknolojik altyapısyla pek çok sektörün kalbinin attığıyer olduğunu dile getirdi. Gebze’nin tüm bu nitelikleri değerlendirmesinde emeği olanözel sektör temsilcileri, sanayiciler ve tüccarlara teşekkür eden Büyükgöz: “Gebze sadeceGebzelilerin değil, Türkiye’nin göz bebeğidir.” ifadesinde bulundu.Gebze’de refah üretme mücadelesiSalgın koşullarının dünya ekonomisindeki değişimi hızlandırdığını dile getiren BaşkanBüyükgöz; Gebze Belediyesi’nin de bilgi teknolojileri, yeni çalışma modelleri ve dijital çözümlerlebu değişime ayak uydurduğunu belirtti. Değişimle birlikte zorluklar doğsa dabu zorluklarla birlikte fırsatların büyüdüğünü ifade eden Büyükgöz, Gebze için çalışanherkese seslendi: “Üretim ve refah üretme mücadelenizde sizlerle aynı saftayız.”Başarının sırrı uyumlu iş birlikleriGebze’nin aktif üretim faaliyetlerinde bulunmasının yanı sıra çevreye duyarlı bir ilçe olmasınıuyumlu iş birliklerine dayandıran Büyükgöz; Gebze iş dünyasının daha iyi şartlardaçalışmasını sağlamanın belediyenin öncelikleri arasında olduğunu ifade etti. Karşılıklıgösterilen bu hassasiyetin verimliliği doğurduğunu belirten Büyükgöz: “Bu verimi geliştirmekiçin iş birliğimizi daha da güçlendirmemiz gerektiğine inanıyoruz.” ifadesinde bulundu.İcraatlar, Gebzeliler için kitaplaştırılıyorBaşkan Büyükgöz; toplantı programının son günü olan 20 Ekim Çarşamba günü, sivil toplumkuruluşlarıyla bir araya gelecek. Gebze Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarındanda eş zamanlı olarak yayınlanan ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün bizzatgerçekleştirdiği sunum, 20 Ekim’deki son oturumun ardından kitaplaştırılarak Gebze’dekiev ve iş yerlerine de ulaştırılacak. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; Sosyal Belediyecilik,Kültür Sanat, Sıfır Atık, İmar, Altyapı ve Fiziki İyileştirmeleri de kapsayan, on iki ayrı başlığınyer aldığı sunum eşliğinde, Gebze Belediyesi’nin hizmet ve yatırımlarını kamuoyu ilepaylaştı.İşte Büyükgöz’ün Paylaştığı Hizmet ve EserlerGebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; Sosyal Belediyecilik, Kültür Sanat, Sıfır Atık, İmar,Altyapı ve Fiziki İyileştirmeleri de kapsayan, on iki ayrı başlığın yer aldığı sunum eşliğinde,Gebze Belediyesi’nin hizmet ve yatırımlarını kamuoyu ile paylaştı. İşte o hizmet ve eserler:EĞITIM, SPOR VE GENÇLIKMESLEKİ YETERLİLİK KURSUGebze Belediyesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirdiğimizkursumuz; sanayi alanında istihdama yönelik nitelikli personel yetiştirmek hedefiyle10 branşta hizmet veriyor. 277 kişinin başvurduğu kurslarımızda bugüne kadar 181 kişi belgealmaya hak kazandı.ENDERUN ANAOKULLARI4-6 yaş grubu çocuklarımıza; değerler eğitimi, Kur’an-ı Kerim, oyuncak atölyesi, çiftçilikatölyesi, drama, satranç, zekâ oyunları ve ebru dersleri veriyoruz. Merkez, İstasyon ileArapçeşme Bilim ve Sanat Merkezlerimizde 830 öğrencimiz eğitim aldı. 4. eğitim merkezimizCumhuriyet Mahallesi Kapalı Spor Salonu’nda açılacak.YAZ OKULLARIYaz okulları kapsamında; futbol, basketbol, voleybol, satranç, yüzme, buz pateni, okçuluk,drama, Kur’an-ı Kerim, binicilik ve kodlama gibi 21 farklı branşta 16.250 öğrencimizeeğitim verdik.KIŞ OKULLARIÇocuklarımıza her dönem spor eğitimi vermek maksadıyla hayata geçirdiğimiz KışOkulları projemiz kapsamında; basketbol, voleybol, masa tenisi, satranç, tenis, yüzme,okçuluk, buz pateni, karate ve fitness gibi alanlarda eğitim veriyoruz. 2020 yılında1.206 öğrencimizin eğitim aldığı projemizin 2021 yılı eğitimleri başladı.ATLI EĞİTİM MERKEZİİlkokul, ortaokul, lise öğrencilerimize, engelli çocuklarımıza ve yetişkinlerimize yönelikbinicilik eğitimleri ve gezinti programlarımıza 39.500 hemşehrimiz katılım gösterdi.OKUL DESTEK EĞİTİMLERİGençlerimizin okul derslerine takviye maksadıyla verdiğimiz; Fen Bilgisi, Türkçe, Matematik,Sosyal Bilgiler, İngilizce, hızlı okuma, kodlama ve Kur’an-ı Kerim eğitimlerine 5.217 öğrencimizkatıldı.DOĞRU TERCİH PROJESİLise ve üniversite mezunu gençlerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz projemizde; 655 öğrencimizeSpor Bilimleri, Polis Akademisi, Polis Meslek Yüksek Okulu, Askeri Okullar ve Bekçiliksınavlarına yönelik hazırlık eğitimleri verdik.MUCİTLERİMİZE DESTEK3’ü fen lisesi ve 8’i üniversite projesi olan 11 TEKNOFEST Mucit Projesini destekledik. GebzeTeknik Üniversitesi TOAF Teknoloji Takımı’mız Tarım ve Teknoloji Yarışması’nda HAVATARisimli insansız hava aracı ile finale kaldı.GENÇLERİMİZE STAJ İMKANIBelediyemizin çeşitli birimlerinde 174 lise ve 213 üniversite öğrencimize staj imkânı vererekiş hayatına ilk adımlarını atmalarını sağladık. Ayrıca öğrencilerimize oryantasyon vemotivasyon eğitimleri verdik.GEBZE BELEDİYESİ AMPUTE SPOR TAKIMISporcularımıza destek vermek maksadıyla sponsorluk anlaşması imzaladığımız kulübü-müz 2021 – 2022 sezonunda lig maçlarında Gebze Belediyesi formasıyla mücadele edecek.ÖZEL ÇOCUKLAR BİSİKLET TURNUVASIGebze Belediyesi ve Serebral Palsililer Sosyal Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle EskihisarSahili’nde gerçekleştirilen projemize Serebral Palsili çocuklarımız katılım gösterdi. Onlaraözgü tasarlanan ve hediye edilen bisikletlerle yapılan yarışmamız Türkiye’de ve dünyadabir ilk oldu.SOSYAL BELEDIYECILIKAİLE DANIŞMANLIK MERKEZİPsikolog, pedagog ve diyetisyen ekibimizle verdiğimiz hizmet çerçevesinde; dengeli vesağlıklı beslenme, dikkat eksikliği, davranış bozukluğu ve akran zorbalığı alanlarında 7.166seans bireysel terapi desteği verdik.SOSYAL DESTEK KARTIİhtiyaç sahibi hemşehrilerimiz için Sosyal Destek Kartı uygulamamızı hayata geçirerekbütün marketlerden alışveriş yapabilmelerine olanak sağladık. Bugüne kadar 9.641 ailemize3.701.508 TL tutarında yardım yaptık.SOSYAL DESTEKLERİMİZHemşehrilerimize; gıda, yakacak, çocuk ihtiyaç malzemeleri, ev eşyası, medikal malzemeve hijyen seti gibi başlıklarda 71.198 adet yardım ve 400.871 TL tutarında nakdi desteksağladık.ENGELLİ NAKİL ARACI HİZMETİ VE ŞARJ İSTASYONLARITekerlekli sandalye kullanan hemşehrilerimizin tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ulaşımınıengelli nakil aracımız ile sağlıyoruz. Ayrıca Gebze’mizde bulunan 10 adet engelli araçşarj istasyonunun tüm bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirdik. İstasyon ve MevlanaMahallelerinde 2 adet yeni şarj istasyonunu hizmete sunduk.ELDEN ELE GÖNÜL ÇARŞISIİhtiyaç sahibi hemşehrilerimiz için hayata geçirdiğimiz Gönül Çarşısı’nda; 559 ihtiyaç sahibiaileye 6.901 adet kıyafet dağıtımı gerçekleştirdik.GELENEKSEL SÜNNET ŞÖLENİ457 çocuğumuzun sünnet olduğu şölen kapsamında; üstü açık otobüsle şehir turu, kukla,meddah, sihirbazlık ve bando takımı gösterileriyle çocuklarımız gönüllerince eğlendi.HİZMET FİLOSUGebzeli hemşehrilerimize daha iyi hizmet verebilmek için; 2 adet çöp kamyonu, 2 adetcenaze aracı, 1 adet iş makinesi ve 1 adet minibüs alımı gerçekleştirdik. 1 adet aramakurtarma aracı alım aşamasında.ACİL SAHA EKİPLERİHemşehrilerimizin talep ve şikâyetlerine hızlı çözüm sağlamak için; Fen İşleri Müdürlüğü-müz 7 adet, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz 4 adet, Temizlik İşleri Müdürlüğümüz 3 adetgerekli ekipmanlara sahip araç ile asfalt yama, yol tamiri, park bakımı, temizlik gibi işleri7 gün 24 saat gerçekleştiriyor.GEBZE ARAMA VE KURTARMA (GEAK)Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz 30 kişilik ekibimiz gerekli tüm teçhizatlarıyla hertürlü afet ve ihtiyaç durumunda faaliyet gösteriyor. Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda, Manavgatorman yangınında, Milas orman yangınında, Kastamonu sel afetinde hemşehrilerimizinyanındaydık.İSTİHDAM MASASIGebze Belediyesi, İŞKUR ve Gebze sanayi kuruluşları iş birliğiyle; Belediyemize müracaateden 4.826 hemşehrimizden 3.114’üne istihdam sağladık.HALK MECLİSLERİ, HALK BULUŞMALARI, ESNAF ZİYARETLERİTüm mahallelerimizde hemşehrilerimizin katılımıyla Halk Meclisleri gerçekleştirdik. Herhafta çarşamba gününü Halk Buluşmaları günü ilan ederek; Belediye binamızda talep,öneri ve şikâyetlerini bizzat hemşehrilerimizden dinliyoruz. Ayrıca her hafta cuma günüesnafımızı ziyaret ediyor, taleplerini yerinde dinliyoruz.VETERINERLIK HIZMETLERIPELİTLİ HAYVAN BARINAĞI, BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİSokaktaki dostlarımızı düşünerek geliştirdiğimiz projemizde; 2.200 m2 alanda, 200 m2 sağlıktesisi, 210 m2 muhafaza ve karantina binası ile çocuklarımıza yönelik farkındalık eğitimalanları yer alacak. Projemiz yapım aşamasında.VETERİNERLİK HİZMETLERİMİZBelediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren veterinerlik hizmetlerimiz kapsamında; 8.317hayvan dostumuza müdahale ederek 5.135 tedavi, 7.632 aşı, 1.927 kısırlaştırma operasyonuve 243 sahiplendirme gerçekleştirdik.KÜLTÜR VE SANATSOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİMİZKültür Merkezlerimiz ile Bilim ve Sanat Merkezlerimizde gerçekleştirdiğimiz konferans, seminer,tiyatro, sinema, konser, anma programlarıyla 115 farklı etkinlikte 63.700 hemşehrimiziağırladık. Ayrıca Eskihisar Kalesi Kültür ve Sanat Akşamları kapsamında 33 etkinliğimize19.600 hemşehrimiz katılım gösterdi.GESMEK HOBİ, MÜZİK VE SANAT KURSLARIMIZAvrupa Birliği Standartlarına uygun sertifika programlarıyla; dramadan iğne oyasına,diksiyondan İngilizce’ye, takı tasarımından bağlamaya, Türk Sanat Müziği’nden ebruyaonlarca branşta 15.838 hemşehrimize eğitim verdik.GESMEK MESLEK EDİNDİRME KURSLARIMIZGebze Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen kurslarımızda; Bilgisayarİşletmenliği, Microsoft Office Programları, Genel Muhasebe, Bilgisayar Destekli 2 ve3 Boyutlu Çizim, Okul Öncesi Çocuk Gelişimi branşlarında Avrupa Birliği Standartlarınauygun sertifika eğitimi veriyoruz. Meslek edindirme kurslarımızdan bugüne kadar 1.381hemşehrimiz eğitim aldı.26. HÜNKAR ÇAYIRI YAĞLI GÜREŞLERİTürkiye’de düzenlenen en kapsamlı yağlı güreş organizasyonlarından Hünkar Çayırı YağlıGüreşleri’ne; 49 başpehlivan, 45 başaltı pehlivan ve 704 her boydan pehlivanımız yarıştı.Binlerce hemşehrimiz ilgiyle takip etti.COVID-19 KORONADEZENFEKTE HİZMETİKamuya açık alanlar, kamu binaları, ulaşım araçları ve Covid-19’a yakalanan hemşehrilerimizinkonutları başta olmak üzere 30.800.000 m2 ortak alanı dezenfekte ettik.PANDEMİ DENETİMLERİHemşehrilerimizin güvende olması maksadıyla; 65.325 iş yeri ve pazarcı esnafımıza etiket,tabela, maske-mesafe-hijyen denetimi gerçekleştirdik. Aynı zamanda İSDEM (İl ve İlçeSalgın Denetim Merkezi) ekipleri iş birliğiyle 14.113 iş yerinde Covid-19 tedbirleri denetimiyaptık.PANDEMİ HİJYEN SETİMİZHemşehrilerimizin salgından korunmasını sağlamak için 4.809 hijyen seti ve 4.809 adetgıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdik.İBADETHANELERİMİZE MOBİL HALI YIKAMA SİSTEMİHemşehrilerimizin ibadetlerini daha nezih ve ferah bir ortamda yerine getirmeleri maksadıyla;Mayıs 2021 tarihinde faaliyete geçirdiğimiz Mobil Halı Yıkama sistemiyle 142 camive Kur’an kursunda, 112.573 m2 temizlik ve dezenfektasyon işlemi gerçekleştirdik.PARK, BAHÇELER VE MESIRE ALANLARIYENİ PARKLARIMIZÇocuklarımızın gönüllerince eğlenebilmelerini sağlamak amacıyla; 13.974 m2 alana,16 yeni park yaptık.Arapçeşme Mahallesi’nde 266 m2Şehit Jandarma Er Erdem Demir Parkı,Hacıhalil Mahallesi’nde 260 m2Şehit Öğretmen Necmettin Kuyucu Parkı,Kirazpınar Mahallesi’nde 235 m2Şehit Ömer Can Açıkgöz Parkı,Hürriyet Mahallesi’nde 810 m2Aşık Mahzuni Şerif Parkı,Mimar Sinan Mahallesi’nde 360 m2İlbey Şirin Parkı,Kirazpınar Mahallesi’nde 695 m2Mescit Alanı Parkı,İstasyon Mahallesi’nde 306 m2Şehit Bedirhan Mustafa Karakaya Parkı,Gaziler Mahallesi’nde 2.272 m2Şehit Oğuz Kağan Aydın Parkı,Köşklüçeşme Mahallesi’nde 686 m2Ozan Murat Çobanoğlu Parkı,Köşklüçeşme Mahallesi’nde 2.246 m2Öğretmen Harun Kasap Parkı,Köşklüçeşme Mahallesi’nde 563 m2Şehit Er Osman Kulaber Parkı,Köşklüçeşme Mahallesi’nde 365 m2Şehit Er İlker Ağçay Parkı,Ulus Mahallesi’nde 1.400 m2Şehit Er Soner Tomak Parkı,Yenikent Mahallesi’nde 790 m2Sağlık Çalışanları Parkı,Köşklüçeşme Mahallesi’nde 1.000 m2Şehit Polis Kenan Canbay Parkı.YENİKENT KAYKAY PARKIGençlerimizin güvenle kaykay ve paten yapabilmeleri için 1.700 m2 alana sahip parkımızıHaziran 2021’de hizmete sunduk.YENİLENEN PARKLARIMIZMevcut parklarımızı daha iyi koşullara getirmek amacıyla; toplam 15.921 m2 alanda8 parkımızın bakım, onarım işlemlerini gerçekleştirdik.Arapçeşme Mahallesi’nde 7.460 m2Trafik Eğitim Parkı,Tatlıkuyu Mahallesi’nde 1.100 m2Tatlıkuyu Parkı,Osman Yılmaz Mahallesi’nde 2.407 m2Çınar Parkı,Osman Yılmaz Mahallesi’nde 361 m2Ayşecik Parkı,Mimar Sinan Mahallesi’nde 1.165 m2Mimar Sinan Parkı,Sultan Orhan Mahallesi’nde 150 m2Anibal Parkı,Barış Mahallesi’nde 1.958 m2Tünel Üstü Parkı,İstasyon Mahallesi’nde 1.320 m2Bayer Parkı.AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARIDaha yeşil bir Gebze için; 59.538 ağaç dikimi, 482.218 çiçek ekimi, 27.323 m2 çim ekimi ve45.419 çalı dikimi gerçekleştirdik. Aynı zamanda Ağaçlandırma Bayramı kapsamındayaptığımız etkinlikte 580 fidan dikerek gençlerimize çevre bilinci kazandırdık.CUMAKÖY MESİRE ALANIMesire alanımız düzenlemeleri ve sosyal donatılarıyla 41.462 m2 alanda hizmet verecek.Projemiz ihale aşamasında.OVACIK MESİRE ALANIHemşehrilerimizin rahatça piknik yapabileceği alanımız düzenlemeleri ve sosyal donatılarıyla103.000 m2 alanda hizmet verecek. Projemiz ihale aşamasında.KADILLI İKİZAĞAÇ MESİRE ALANIHemşehrilerimize daha konforlu bir piknik alanı sunmak maksadıyla 35.500 m2’lik Kadıllıİkizağaç Mesire Alanı’nı kapsayan düzenlememiz proje aşamasında.PELİTLİ DAMGATEPE MESİRE ALANIHemşehrilerimize daha konforlu bir piknik alanı sunmak maksadıyla 117.100 m2’lik PelitliDamgatepe Mesire Alanı’nı kapsayan düzenlememiz proje aşamasında.SIFIR ATIK1. SINIF ATIK GETİRME MERKEZLERİMİZHizmete aldığımız 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’mizde 110.000 ton evsel atığın bertaraf işleminigerçekleştirdik. Aynı zamanda yapım aşaması devam eden 2. merkezimizde; ambalaj,ilaç ve yağ atıkları bölümleri; kompost bölümü, çocuklarımız için eğitim alanları vesimülasyon odaları yer alacak. 6.600 m2 alan üzerine kurulacak projemiz faaliyete geçtiğindebölgenin 2 atık getirme merkezine sahip tek belediyesi olacağız.ATIK ANALİZİMİZ1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’mizde bugüne kadar; 3.560 kg bitkisel yağ, 12.731 kg elektronikalet, 179 ton tekstil ve 5.770 ton ambalaj atıkları bertaraf edildi.KOMPOST GÜBRE ÜRETİM TESİSİPazar atıklarından organik gübre ürettiğimiz Kompost Gübre Üretim Tesisimiz haftalık1.400 litre üretim kapasitesine sahip. Bugüne kadar; 38.400 kg atık geri dönüşümü ve bukapsamda 9.600 kg kompost üretimi gerçekleştirdik. Üretilen kompost gübreleri hem çiftçilerimizeücretsiz dağıttık hem de park ve bahçelerimizde kullandık.İRİ HACİMLİ ATIK KIRMA VE ENERJİ ÜRETİM TESİSİGünlük 50 ton kapasiteli İri Hacimli Atık Kırma Tesisimizi hayata geçirdik. Bugüne kadar4.212 ton atık bertarafı gerçekleştirdik. Enerji Üretim Tesisi çalışmalarımız devam ediyor.SIFIR ATIK ÇALIŞMALARIMIZ - 1Kocaeli’de Sıfır Atık Belgesi alan ilk ilçe olduk. Tüm sitelerimize geri dönüşüm ekipmanları,okullarımıza tekstil kumbaraları, muhtarlıklarımıza atık yağ toplama kutuları dağıtımı;muhtarlarımıza ve okul müdürlerimize sıfır atık eğitimi faaliyetlerinde bulunduk. MobilAtık Getirme Merkezi ve Kapı Kapı Anonslu Ambalaj Atıkları Toplama Sistemimizi hayatageçirdik.SIFIR ATIK ÇALIŞMALARIMIZ - 2Sıfır atık çalışmalarımız kapsamında bugüne kadar; 299.076 ton evsel atık, 19.808 ton ambalajatık, 4.212 ton iri hacimli atık, 16.931 ton elektrikli ve elektronik atık, 5.750 ton cam atık,6.730 kg bitkisel atık, 468 ton tekstil atık, 24.916 ton moloz atığı ve 4.894 kg atık pil toplamaişlemi gerçekleştirdik.SIFIR ATIK ÇALIŞMALARIMIZ - 3Çalışmalarımız sayesinde; 2.325 ton sera gazı salınımı, 170.000 adet ağacın kesilmesiönlendi. 29.737 m3 depolama alanı kazancı, 130.400 varil petrol, 9.070 kg hammaddetasarrufu ve 87.510.000 kwh enerji tasarrufu sağlandı.SIFIR ATIK ÖDÜLÜMÜZÇevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen organizasyonda;Sayın Emine Erdoğan’ın takdimleriyle “Sıfır Atık ile Engelleri Aşıyoruz” ödülünelayık görüldük. Gebze Belediyesi olarak 2021 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasında“Sağlıklı Çevre” ve “Sosyal Sorumluluk” kategorilerinde iki ödüle daha layık görüldük.İMARHÜRRİYET VE YAVUZ SELİM MAHALLELERİ TAPU İMAR PLANIÇevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından proje alanı ilan edilen Hürriyet ve Yavuz SelimMahallelerinde yaptığımız imar çalışmaları kapsamında; toplam 3.300 hanenin tapu işlemlerigerçekleştirildi. 2.200 tapu hemşehrilerimize teslim edildi. 1.100 hanenin de tapuişlemleri devam ediyor.KİRAZPINAR MAHALLESİ TAPU VE İMAR PLANIGebze Belediyesi ve TOKİ iş birliğiyle gerçekleştirilen projede; imar uygulaması tamamlandı,tapu tescili yapıldı ve bölge imara açıldı.ADEM YAVUZ TAPU SORUNU ÇÖZÜLDÜGebze Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliğiyle 263 adet taşınmazı kapsayan110.000 m2’lik hektarlık bölge rezerv yapı alanı olarak ilan edildi. Bu kapsamda taputeslimine başlanacak.ALTYAPI VE FIZIKI İYILEŞTIRMELERUZAKLARI YAKINLAŞTIRIYORUZHemşehrilerimize daha kaliteli hizmet verebilmek amacıyla; 157.500 m bordür, granit, granitoluk, reglaj, lento, korkuluk ve yol yapımı 245.499 m2 parke kaldırım, parke yol, minarelyüzeyli parke, 22.717 m3 taş ve betonarme duvar, 201.287 ton asfalt ve plentmiks temel,216.506 m elektrik, su, doğalgaz, yağmur suyu altyapı çalışması 130 m engelli rampası ve5 köprü yapımı gerçekleştirdik.GEBZE KENT MERKEZİ DOLAŞIM PLANIGebze Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz kent içitrafiği azaltacak projemizin 1. Etabı Hacıhalil Mahallesi 1209. Sokak’ta trafik yön düzenlemesiylehayata geçti. Anibal, Total, Merkez Hastanesi, Trafo ve Belediye Kavşakları IssıkgölCaddesi, İstasyon ve Atatürk Caddesi kesişimi ile Körfez Caddesi refüj düzenlemesinikapsayacak etapların çalışmaları devam ediyor.GEBZE TEM YAN YOL VE KAVŞAKLARKarayolları Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleşecekGebze TEM yan yol ve kavşaklar projemizde; 2 çarpı 2 şeritli Tembelova ve Kirazpınar Köprüleri,Tembelova Köprüsü’nün batısına 2 çarpı 1 şeritli köprü, Kirazpınar Köprüsü’nün doğusuna2 çarpı 1 şeritli köprü, Köprülerin kuzey ve güney taraflarına 12 km yan yol ayrılmave katılma şeritleri inşa edilecek. Yapımı devam eden projemiz hayata geçtiğinde GebzeOSB ile ilçe merkezi arasındaki TEM Otoyolu’nda oluşan trafik yoğunluğu azalacak.E-5 KATILMA VE AYRILMA KOLLARIGebze Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle; Tatlıkuyu Köprüsü yan yol çıkış bağlantısı, Hükümet Caddesi dönüş kolu, EskiAdliye yanı yeni bağlantı yolu, Tatlıkuyu yeni bağlantı yolu ve kuzey yan yol ile şehir merkezibağlantı yolu projelerini hayata geçirerek E-5 bölgesinde oluşan trafik yoğunluğunuazalttık.KUZEY MARMARA – TEM OTOYOLU BAĞLANTI YOLU PROJESİGebze Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle Kuzey Marmara – TEM Otoyolu Bağlantı Yolu projemiz kapsamında; Eski İstanbulYolu, İmar Yolu, Pelitli, Gebze, TEM Otoyolu Bağlantı Kavşakları ve TEM Otoyolu GebzeKavşağı yapımı gerçekleştirilecek. Proje aşamasında.ESKİÇARŞI VE GÖLCÜÖNÜ MEYDAN DÜZENLEMESİKentimizin tarihi dokusuyla uyumlu olması maksadıyla gerçekleştirdiğimiz proje kapsamında;8.280 m2 yapısal düzenleme ve 394 m2 bitkisel peyzaj alanı düzenlemeleri ile 73bina cephesinin restorasyonu yapılacak. Proje çalışmaları tamamlandı, ihale aşamasında.MUSTAFAPAŞA MEYDAN DÜZENLEMESİ VE OTOPARKIAlanın çok amaçlı kullanılmasına olanak sağlayacak projemiz kapsamında; yeşil donatıalanları, çocuk oyun alanları, sosyal ve sanatsal faaliyet alanları, tarihi yapının restorasyonçalışması, yarı açık sergi alanı inşası, 180 m2 satış alanı ve 5.200 m2 alanda, 180 araçkapasiteli zemin altı otoparkı yapılacak. Projemiz ihale aşamasında.TARİHİ SU SARNICI RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEMESİYapım sürecinde sona yaklaştığımız projemiz tamamlandığında; 245 m2 cam seyir terası,551 m2 meydan ve çevre düzenlemesiyle Gebze’mizin hizmetinde olacak.SARI CAMİİBeylikbağı Mahallesi’nde yer alan ve 1979 yılında yaptırılan cami yeniden inşa edilerek4.846 m2 alanda, 2.000 kişi kapasiteli cami; Kur’an kursu, taziye evi, 551 m2 meydan ve kapalıotoparka sahip olacak. 2021 yılı sonunda hizmete alınması planlanıyor.PELİTLİ CAMİİ VE DESTEK BİRİMLERİGebze Pelitli Mezarlığı bölgesinde inşa edilecek Pelitli Camii ve Destek Birimleri projemiz;üç katlı, 8.000 m2 kullanım alanında, cami, gasilhane, taziye ve toplantı salonu birimleri ilehizmet verecek. Projemiz ihale aşamasında.GEBZE OTOBÜS TERMİNALİTerminalimizde gerçekleştirdiğimiz düzenleme projemiz kapsamında; 1.523 m2 transferalanı üst örtü yapımı, 64 m2 gelen yolcu bekleme binası, 312 m2 giden yolcu bekleme binası,1.096 m2 bilet satış ofisi genişletmesi ve 771 m2 alanda bina tadilatı gerçekleştirilecek.Projemiz ihale aşamasında.ESKİHİSAR REKREASYON ALANIGebze Belediyesi ve Kocaeli Valiliği iş birliğiyle gerçekleştirilen Eskihisar Rekreasyon Alanıprojemizde; 46.800 m2 Eskihisar Kale çevresi rekreasyon alanları düzenlemesi ve kafeteryayasahip 68 m2 kapalı alan inşası gerçekleştirilecek. Projemizin açılışını 19 Mayıs 2022tarihinde yapacağız.YENI NESIL BELEDIYECILIKE-BELEDİYECİLİKTürkiye’de ilk kez Tapu Kadastro Müdürlüğü Rayiç Sorgulama Sistemini hayata geçirdik.Aynı zamanda e-işyeri ruhsat, e-beyan bildirim formu, e-eksper, e-asansör tescil, e-eğitimkayıt hizmetleriyle 3.840 işlem yapılmasını sağlayarak zamandan ve iş gücünden tasarrufettik.ULAKBEL İLETİŞİM MERKEZİ2021 yılı içerisinde hizmete aldığımız iletişim merkezimizde hemşehrilerimizden binlerceçağrı aldık ve taleplerin hepsine geri dönüş sağladık.YENI TESISLERIMIZCUMHURİYET MAHALLESİ SPOR KOMPLEKSİKocaeli Büyükşehir Belediyesi yatırımı ile gerçekleşen ve Gebze Belediyesine tahsis edilerekhizmete alınan spor kompleksinde; çok amaçlı spor salonları, kapalı spor salonu veyüzme havuzu yer alıyor.SPOR KOMPLEKSİ AFET VE TRAFİK EĞİTİM MERKEZİÇok amaçlı kullanıma yönelik tasarladığımız merkezimizde; 1.536 seyirci kapasitelistadyum, 10.148 m2 afet ve trafik eğitim alanı, 680 m2 çocuk parkı ve deprem simülasyonalanı yer alacak. Yeşil alan düzenlemesi ile birlikte 46.700 m2 alanda hizmet verecek projemizyapım aşamasında.GEBZE BELEDİYESİ KAMYON VE TIR PARKI 3. ETAP1. ve 2. etap Kamyon ve Tır Parkı çalışmalarında; 640 tır ve kamyon park alanı ve 250 binekaraç park alanı içeren 71.295 m2 alan hizmete alındı. 3. etap çalışmaları 2021 yılı sonundatamamlanarak hizmete alınacak.GEBZE BEYLİKBAĞI SPOR TESİSİHemşehrilerimizin spor faaliyetlerine ev sahipliği yapacak 1.670 m2 alana sahip projemizde;antrenman salonları, seyirlik teraslar, vitamin barlar, revir, giyinme ve hakem odalarıyer alıyor. Projemiz yapım aşamasında.GEBZE GENÇLİK MERKEZİEski Adliye binasının tadilatıyla modern bir görünüme ve güçlü teknolojik altyapıya sahipolacak merkezimiz günlük 2.000 gencimize hizmet verecek. Projemiz 2021 yılı sonunda tamamlanarakhizmete alınacak.BARIŞ PARKI SOSYAL TESİSİBarış Mahallesi’nde yer alan ve yapımı tamamlanan Barış Parkı Sosyal Tesisi; 4.800 m2alanda, sosyal donatı alanları ve kafeteryasıyla hemşehrilerimize hizmet verecek.GÜZİDE TESİSLERİ KENT MEYDANIGebzeli hemşehrilerimizin kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet alması için 217 m2 alana sahip,90 kişi kapasiteli Güzide Kent Meydanı tesisimizi açtık.GÜZİDE TESİSLERİ CUMHURİYET MEYDANI217 m2 alana sahip, 130 kişi kapasiteli Güzide Cumhuriyet Meydanı tesisimizi açtık.GÜZİDE TESİSLERİ YEŞİL VADİ PROJESİEskihisar’ın kıyı şeridinde bulunan yeni merkezimiz; rekreasyon alanları, sahil restoran,kafeterya ve çocuk oyun alanlarıyla hizmet verecek.GÜZİDE TESİSLERİ PROJELERİGüzide tesislerimizin kentimizin her yerinde hemşehrilerimize hizmet etmesini sağlamakmaksadıyla; Güzide Kalealtı, Güzide Beylikbağı, Güzide Balık Restoranı ve Güzide MaceraKır Düğün Salonu projelerimiz planlama aşamasında.Güzide KÖY MAHSULLERİ PAZARIGebzeli üreticilerimize yeni bir alan açmak, üreticiden tüketiciye doğrudan ulaştırmakmaksadıyla açtığımız Güzide Köy Mahsulleri Pazarı; Kızılay Caddesi’nde bulunan katlıotoparkta her hafta perşembe günü kuruluyor.HAYVAN SATIŞ ALANI VE KESİMHANEBalçık Mahallesi’nde hayata geçireceğimiz modern tesisimiz; 58.570 m2 büyüklüğünde,4.350 m2 hayvan satış alanı, 1.170 m2 kesimhane, 1.400 m2 idari bina ve hizmet birimlerinesahip olacak. Projemizin çalışmaları devam ediyor.KİRAZPINAR BELEDİYE HİZMET TESİSLERİ VE PAZAR ALANIÇok amaçlı kullanılacak Kirazpınar Belediye Hizmet Tesisi ve Pazar Alanı 21.000 m2 alanüzerine kurulacak olup 10.000 m2 kapalı alana sahip olacak. Semt ve köy pazarı, muhtarlık,belediye hizmet birimi, sağlık ocağı, 112 acil servis birimi, bilgi evi, ticari dükkanlar veçok amaçlı salonun yer alacağı projemiz ihale aşamasında.GÜZELLER KAYKAY, PATEN PARKI VE SPOR TESİSLERİAlaettin Kurt Stadyum alanı çevresinde gerçekleştireceğimiz kaykay ve paten parkı projemiz;2.580 m2 alanda, acemi ve usta sporcu kaykay alanı, 2 basketbol sahası, sosyaldonatı ve yeşil alan düzenlemeleriyle hizmet verecek. Projemiz yapım aşamasında.NAKLİYECİLER GARAJIGebze’mizin lojistik merkez olma gücünü arttırmak için planladığımız projemizde;1.300 m2 lojistik depo inşası, ofis kapasitesini %50 arttıracak ek yapılar ve 140 araçlık kapalıotopark inşa edilecek. Aynı zamanda hayata geçirilecek Nakliyeciler Garajı Restoranı;230 m2 kapalı alanı, açık alan düzenlemesiyle entegre edilmiş 430 m2 bahçesi ile hizmetverecek. Projelerimiz ihale aşamasında.HACIHALİL MAHALLESİ SOSYAL TESİSİEski Evlendirme Dairesi bölgesinde inşa edilecek tesisimiz 2.000 m2 açık alana ve 2.200m2 kapalı alana sahip olacak. Çeşitli organizasyonlarımıza da ev sahipliği yapabilecektesisimizin proje çalışmaları tamamlanmak üzere.KIRSAL MAHALLE (KÖY) TERMİNALİProje çalışmaları tamamlanan Kırsal Mahalle (Köy) Terminali; 1.235 m2 alanda, 18 adet kırsalmahallemize hizmet verecek.MENZİLHANE KATLI OTOPARKIProje çalışmaları devam eden Menzilhane Katlı Otoparkı modernize işlemleri neticesinde85 otomobil, 47 motosiklet ve 36 bisiklet park alanına sahip olacak.VIZYONGEBZE OSB – DARICA METRO HATTIUlaştırma Bakanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen metrohattı; çift yönde 32 km uzunluğunda, 11 istasyona sahip, günlük 330.000 yolcu taşıma kapasiteli.Marmaray ile entegre olacak projemiz tamamlandığında Gebze OSB – Darıcaarası 19 dakika olacak. Yapımı devam eden metro hattımızın %36’sı tamamlandı.GEBZE OSB – SABİHA GÖKÇEN METRO HATTIUlaştırma Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen metro hattı; çift yönde 14,8 km uzunluğunda,günlük 550.000 yolcu taşıma kapasiteli. İstanbul ve Gebze Merkez ile entegre olacak.Fizibilite aşamasında.iLYASBEY SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZi, MEYDAN ve YERALTI KATLI OTOPARK 1.ETAPGebze Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen İlyasbeySağlıklı Yaşam Merkezi’nde; 1.111 m2 Aile Sağlığı, 358 m2 Verem Savaş ve 158 m2 112 Hizmet Birimleri;913 m2 Eğitim Merkezi, 1.037 m2 İlçe Sağlık Müdürlüğü, 1.117 m2 Sağlıklı Yaşam Merkezi,1.117 m2 AÇSAP, 506 m2 KETEM, 863 m2 OSGM ve 213 m2 mesai dışı hizmet alanı yer alacak.Proje çalışmaları tamamlandı, yapım aşamasında.iLYASBEY SAĞLIKLI YAŞAM MERKEZi, MEYDAN ve YERALTI KATLI OTOPARK 2.ETAPProjemiz kapsamında; 487 araç kapasiteli otopark ve meydan çevre düzenlemeleri yapılacak.Projemiz yapım ihalesi sürecinde.HÜNKAR ÇAYIRI KOMPLEKSİGebze Belediyesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek Hünkar ÇayırıKompleksi projemiz; 155 dönüm alan üzerinde, 4.200 m2 Fatih Sultan Mehmet Han Mü-zesi, 1.200 m2 Hünkar Çadırı Grubu, 1.250 m2 Sadrazam Çadırı Grubu, Millet Bahçesi, çocukoyun alanı ve kafeteryadan oluşacak. 1659’da Fatih Sultan Mehmet anısına yaptırılantarihi çeşme restorasyonunu da kapsayan projemizin ihale süreci tamamlandı.GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİMevlana Pazar Alanı çatısında yer alacak Güneş Enerji Sistemi projemiz kapsamında;5.214 m2 alana, 2.610 adet güneş paneli kurulumu yapılarak 965 kWe gücünde tesis kurulacak.Hayata geçtiğinde yıllık 3 milyon 680 bin TL tutarında tasarruf edilmesini sağlayacakprojemiz ihale aşamasında.KIŞLA MİLLET BAHÇESİKocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilenKışla Millet Bahçesi; Eski Askeri Kışla bölgesinde, 600.000 m2 alan üzerine kurulu, kamuhizmet binaları, eğitim kampüsü, tematik bahçeler, spor alanı, açık hava gösteri alanı,cami ve meydanı içinde barındıracak.