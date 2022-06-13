GEBZE YAVUZ SELİM MAHALLESİNE YENİ YAĞMURSUYU HATTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Gebze ilçesi Yavuz Selim Mahallesinde ani yağışlarda yaşanan taşkınlara karşı yeni yağmur suyu hattı ile birlikte kanalizasyon hattı çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında 1200 metre yağmursuyu hattı ve 684 metre uzunluğunda atık su hattı imalatları devam ediyor.