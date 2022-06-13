GEBZE YAVUZ SELİM MAHALLESİNE YENİ YAĞMURSUYU HATTI

13 Haziran 2022 Pazartesi 09:18
ANİ YAĞIŞLARA KARŞI ÖNLEM
Küresel ısınma ile birlikte değişen iklim şartlarının getirdiği ani yağış ve sel baskınlarına karşı İSU Genel Müdürlüğü, il genelinde çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yatırım programı kapsamında yeni içme suyu ve atık su hatları ile birlikte yeni yağmur suyu hatları ve dere ıslah çalışmaları gerçekleştiren İSU Genel Müdürlüğü, yaptığı yatırımlar ile birlikte kaliteli ve sağlıklı altyapı ile olası su taşkınlarının önüne geçiyor. Bu kapsamda 2022 yılı yatırım programıyla Gebze ilçesi Yavuz Selim Mahallesinde yeni yağmursuyu hattı ve atık su hattı inşa çalışmaları gerçekleştiriyor.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Gebze ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Şehit Mehmet Kartal Caddesinde devam eden çalışmalar kapsamında 1200 metre yağmur suyu ile birlikte 684 metre uzunluğunda yeni atık su hattı çalışması yapılıyor. Çalışmaların devam ettiği cadde üzerinde 600mm-500mm-400mm büyüklüğünde beton borular kullanılarak yeni yağmursuyu hattı çalışmaları yapılıyor. Yağmur suyu hattının 531 metre uzunluğundaki kısımda imalatlar tamamlanırken kalan 670 metrelik kısımda çalışmalar devam ediyor. 300 mm çapında beton boruların kullanıldığı yeni kanalizasyon hattı imalatlarında da 124 metre uzunluğundaki kısım tamamlandı. Kalan 564 metrelik atık su çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte toplamda 684 metre yeni atık su hattı imalatı gerçekleştirilmiş olacak.
MODERN ÇEHREYE KAVUŞACAK
Yavuz Selim Mahallesi Şehit Mehmet Kartal Caddesinde yapılan altyapı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte bölgede yaşanabilecek su birikintisi ve taşkınların önüne geçilecek. Altyapı çalışmalarının ardından toprak oturma sürecinin tamamlanması ile birlikte üstyapı çalışmalarının yapılacağı bölge, kaliteli altyapı ve modern bir çehreye kavuşmuş olacak.
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