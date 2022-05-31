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Gebze Yaz Okulunda Kayıtlar Başladı

Gebze Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Yaz Okulları’nda kayıtlar başlıyor.

Gebze Yaz Okulunda Kayıtlar Başladı

31 Mayıs 2022 Salı 10:00

 Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’den Gebzeli çocuklara Yaz Okulu daveti! Gebze Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Yaz Okulları’nda kayıtlar başlıyor. 1 Haziran ve 4 Temmuz tarihleri arasında kayıtların alınacağı Gebze Belediyesi Yaz Okullarında Futbol (7-14 ),

Basketbol (7-14 ), Voleybol (7-14 ), Yüzme (7-13), Cimnastik (6-12), Masa Tenisi (7-14), Kort Tenisi (7-14), Okçuluk (9-14), Güreş (8-14), Buz Pateni (7-14), Hentbol (7-14), Binicilik (8-14), Gitar (7-14), Taekwondo (7-14), Satranç (7-14), Zeka Oyunları (8-14), Ebru (7-14), Bağlama (8-14), Drama (7-14)

Sportif Çocuk (5-6), Resim (7-14), Kodlama (9-14), İngilizce (9-14), Kuran-ı Kerim (7-14), Enderun Anaokulları (5-6) olmak üzere toplam 25 branşta eğitimler yapılacak. Ücretsiz hizmet verecek Gebze Belediyesi Yaz Okullarına kayıtlar, belediyenin resmi internet sitesindeki https://onlinekayit.gebze.bel.tr/yazokullari/ sekmesi kullanılarak alınacak. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Gebzeli çocukları, eğlenceli eğitimlerin yapılacağı ücretsiz yaz okullarına davet etti. Eğitimlerin 21 Haziran-18 Ağustos tarihleri arasında devam edeceği Gebze Belediyesi Yaz Okullarına ilişkin bilgi;   Enderun Anaokulları 0262 643 03 30, Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi 0262 643 99 15

Beylikbağı Bilim Sanat Merkezi 0262 642 18 95, İstasyon Bilim Sanat Merkezi 0262 655 25 54

Eray Şamdan Kapalı Spor Salonu 0262 641 24 93 numaralı telefonlardan alınabilecek.  

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