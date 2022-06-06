







Gebze’de Çevre Haftası etkinlikleri devam ediyor. 1-7 Haziran tarihleri arasında idrak edilen Çevre Haftası kapsamında Gebze Belediyesi ev sahipliğinde bir dizi etkinlik gerçekleştiriliyor. Etkinliklerin ilk durağı Gebze’nin denize açılan kapısı Eskihisar oldu. Hafta sonu Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz öncülüğünde düzenlenen bisiklet turuna katılan yüzlerce Gebzeli çevre duyarlılığına dikkat çekmek için birlikte pedal bastı. Ev sahibi Başkan Büyükgöz’ün yanı sıra bisiklet etkinliğine AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, Gebze İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Gaziler Dağı’nda çevre yürüyüşü gerçekleştirildi.

81 İLDE EŞ ZAMANLI



Ülke genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü’ne ev sahibi Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve çok sayıda Gebzeli katıldı. Başkan Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Gebze Belediyesi olarak ‘çevreci’ adımları atmaktaki kararlılığımız doğrultusunda, ilçemizde önemli hizmetleri hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Kaynakların verimli kullanılması, atık oluşumunun minimuma düşürülerek ekonomiye kazandırılması amacıyla başlatılan Sıfır Atık çalışmalarında bir hayli yol aldık.





Ülke genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü’ne ev sahibi Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve çok sayıda Gebzeli katıldı. Başkan Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Gebze Belediyesi olarak ‘çevreci’ adımları atmaktaki kararlılığımız doğrultusunda, ilçemizde önemli hizmetleri hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Kaynakların verimli kullanılması, atık oluşumunun minimuma düşürülerek ekonomiye kazandırılması amacıyla başlatılan Sıfır Atık çalışmalarında bir hayli yol aldık.



ÇEVRE BİLİNCİ



Kocaeli genelinde ilçeler bazında ilk ‘Sıfır Atık Belgesi’ sahibi olan Gebze Belediyesi; çevreye duyarlı çalışmalarımızın yanı sıra çevre koruma bilincini, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ve gençlerimize aşılamak için var gücümüzle çalışmayı da sürdüreceğiz. Katılımınız ve destekleriniz için siz değerli hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum” dedi. Gebze Belediyesi etkinlikleri, Sıfır Atık Ormanı fidan dikim şenliği ve Eskihisar sahili deniz altı ve çevre temizliği etkinlikleriyle devam edecek.





