Gebze’de Çevre Haftası Etkinlikleri

Ülke genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü’ne ev sahibi Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve çok sayıda Gebzeli katıldı. Başkan Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Gebze Belediyesi olarak ‘çevreci’ adımları atmaktaki kararlılığımız doğrultusunda, ilçemizde önemli hizmetleri hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Kaynakların verimli kullanılması, atık oluşumunun minimuma düşürülerek ekonomiye kazandırılması amacıyla başlatılan Sıfır Atık çalışmalarında bir hayli yol aldık.
ÇEVRE BİLİNCİ
Kocaeli genelinde ilçeler bazında ilk ‘Sıfır Atık Belgesi’ sahibi olan Gebze Belediyesi; çevreye duyarlı çalışmalarımızın yanı sıra çevre koruma bilincini, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ve gençlerimize aşılamak için var gücümüzle çalışmayı da sürdüreceğiz. Katılımınız ve destekleriniz için siz değerli hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum” dedi. Gebze Belediyesi etkinlikleri, Sıfır Atık Ormanı fidan dikim şenliği ve Eskihisar sahili deniz altı ve çevre temizliği etkinlikleriyle devam edecek.