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Gebze’de Dezenfekte Çalışmaları Sürüyor

Gebze Belediyesi Veteriner İşlerine bağlı ekipler vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktaları düzenli olarak ilaçlayarak dezenfekte diyor. Veteriner işleri ayrıca; sokakta yaşayan canları düzenli olarak besliyor

Gebze'de Dezenfekte Çalışmaları Sürüyor

28 Ocak 2021 Perşembe 13:15

Gebze’de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamındaki çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Gebze Belediyesi’ne bağlı ekipleri, ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Veteriner işleri müdürlüğüne bağlı ekipler; vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamu daireleri başta olmak üzere, polis merkezleri, taksi durakları, otobüs durakları, bankamatikler Marmaray istasyonu gibi alanları düzenli olarak dezenfekte ediyor.


PATİLİ CANLAR UNUTULMUYOR

Özel olarak hazırlanan solüsyonla ortak alanları dezenfekte eden Gebze Belediyesi Veteriner İşlerine bağlı ekipler, sokakta yaşayan patili canları da ihmal etmiyor. Soğuk ve yağışlı havalarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yönelik düzenli olarak besleme yapan ekipler, çalışmaların ara vermeden devam edeceği bilgisini de paylaştı.  








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