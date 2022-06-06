GEBZE’DE ELEKTRONİK ATIKLAR FİDANA DÖNÜŞTÜ

Binlerce fidanın dikilmesine katkı sağlayan Gebzelilere teşekkür eden Büyükgöz, “İnşallah 30 dönümlük Sıfır Atık Ormanı’nı daha da yeşertecek ve bu bölgeyi çevre şenliklerimizin merkezi haline getireceğiz” dedi. Türkiye üretim sanayisinin yüzde 15’lik kısmının Gebze Belediyesi sınırları içinde gerçekleştiğini belirten Büyükgöz, sıfır atık çalışmalarının Gebze için çok önemli olduğuna değindi. Zinnur Büyükgöz ayrıca proje paydaşları olan Gebze Kaymakamlığı, Gebze Teknik Üniversitesi, Bilişim Vadisi, Gebze Center AVM ve Exitcom Recycling firmasına teşekkür etti.
GERİ DÖNÜŞÜMLE KAZANACAK
Gebze Artı Kart projesinden bahseden Zinnur Büyükgöz, “Hemşehrilerimizin geri dönüşüme her daim katkı vermesini arzu ediyoruz. Bunu gerçekleştirmek ve geri dönüşüm atıklarının kaynağında ayrıştırılmasını sağlamak maksadıyla Gebze Artı Kart uygulamasını hayata geçiriyoruz. Gebzeliler biriktirdikleri ambalaj, tekstil, yağ ve elektronik gibi atıklarını teslim ederek para puan kazanacak. Bunları POS cihazı bulunan tüm işletmelerde harcayabilecek ya da nakit olarak çekebilecekler” dedi.
ETKİNLİĞE GENİŞ KATILIM
Kadıllı Mahallesi’nde düzenlenen Sıfır Atık Ormanı fidan dikme programına Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Demirtaş, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Gebze Center Müdürü Taner Yılmaz, Exitcom Recycling Genel Müdürü Murat İlgar, GTÜ Genel Sekreteri Nadir Yıldırım, Gebze İlçe Sağlık Müdürü Dr. İbrahim Kadıoğlu, Gebze Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Pekşen, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda Gebzeli öğrenci katılım sağladı.