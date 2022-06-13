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Gebze’de Geleneksel Sünnet Şöleni

Gebze Belediyesinin düzenlediği Geleneksel Sünnet Şöleni Tatlıkuyu Kapalı Pazar Alanında gerçekleştirildi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ev sahipliğinde gerçekleşen sünnet Şöleninde 720 çocuk delikanlılığa ilk adımlarını atmış oldu.

Gebze'de Geleneksel Sünnet Şöleni

13 Haziran 2022 Pazartesi 12:53

 Gebze Belediyesi’nin geleneksel sünnet şöleni Tatlıkuyu Kapalı Pazar Alanı Kompleksinde gerçekleştirildi. Gebze Belediyesi tarafından her sene geleneksel olarak düzenlenen ve yüzlerce çocuğun delikanlılığa adım attığı sünnet şölenine ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, MHP İlçe Başkanı Bülent Özdemir, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, aileler katıldı. 

YEMEK VE ÇEŞİTLİ İKRAMLAR

İlk mürüvvetlerinin heyecanını yaşayan çocukların ailelerine ve tüm konuklara yemek ikramının yanı sıra çocuklara özel Osmanlı şerbeti, pamuk şekeri gibi türlü ikramların yapıldığı Gebze Belediyesi Geleneksel Sünnet Şöleni’nde çocukların sevinci de görülmeye değerdi. Mehteran konserinin ardından okunan Kur’an tilaveti sonrasında sahne alan jonglör ve sihirbazlık gösteriyle çocuklar gönüllerince eğlendi. 


ÇOCUKLAR GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ

Düzenlenen konserde seslendirilen birbirinden neşeli şarkılara da çocukların eşlik ettiği şölende kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Değerli Misafirler, Erkek çocuklarımız için sünnet olmak Hz. İbrahim’den gelen, Peygamber Efendimizin de hadislerinde yer alan Müslümanlığın şiarlarından biri. Bizler de ailelerimizle birlikte bu vecibeye uyma gayesiyle evlatlarımızı geleneksel sünnet şölenlerimizde ağırlıyoruz.  


720 EVLADIMIZIN İLK MÜRÜVVETİ 

Geçen sene 457 çocuğumuzu sünnet ettirmiştik. Bu sene 720 çocuğumuzun kaydını gerçekleştirdik, şölenimize davet ettik. Bu şölenin çocuklarımıza ve ailelerine unutulmaz bir anı olmasını temenni ediyoruz. Kur’an- Kerim tilavetiyle, maskotlarla, jonglör gösterileriyle, konserle, ikramlarımızla hemşehrilerimize güzel bir gün yaşatacağız inşallah. Kıymetli Misafirler, Bu şölen, çocuklarımıza adanmış etkinliklerden biri.Gün boyu devam edecek şölende sizlerle birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan paydaşlarımız Anadolu Sağlık Merkezi Vakfı ve Gebze Fatih
Devlet Hastanesine çok teşekkür ediyorum. 


BAHTLARI AÇIK OLSUN İNŞALLAH 

Çocuklarımıza, ailelerine ve tüm misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyorum” dedi. Başkan Büyükgöz’ün ardından selamlama konuşması yapan KBB Başkan Vekili Yaşar Çakmak da, “Gebze Belediyemiz tarafından düzenlenen sünnet şölenine katılarak sünnet olan yüzlerce evladımızın ve ailelerinin neşesine, heyecanına ortak olduk. Yolları, bahtları açık olsun. Ailelerine mübarek olsun. Rabbim damatlıklarını da göstersin inşallah” ifadelerini kullandı. 


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