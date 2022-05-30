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Gebze’de gürültü kirliliğine izin yok!

Gebze Belediyesi Zabıta ekipleri çevreyi rahatsız edenlere karşı girişimlerde bulundu.

Gebze'de gürültü kirliliğine izin yok!

30 Mayıs 2022 Pazartesi 11:24

 Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler denetimler kapsamında; seyyar satıcılık, hurdacılık, tüpçü ve benzeri faaliyetleri nedeniyle hoparlör tarzı cihazlarla anons yaparak çevreyi rahatsız edenler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri gereği cezai işlem yaparak suç unsuru cihazları topluyor. Genel huzuru sağlama adına bu tür denetleme çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirten zabıta müdürlüğü yetkilileri vatandaşların şikayetlerini Alo Zabıta 153 ve Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 641 78 08 numaralı telefona bildirmeleri çağrısında bulundu. 


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