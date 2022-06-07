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Gebze’de Halk Buluşmaları Sürüyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün göreve geldiği günden itibaren başlattığı Halk Buluşmaları sürüyor.

Gebze'de Halk Buluşmaları Sürüyor

07 Haziran 2022 Salı 13:55

 Gebze’de Halk Buluşmaları devam ediyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün göreve geldiği günden itibaren başlattığı Halk Buluşmaları sürüyor. Her hafta salı günü düzenlediği Halk Buluşmasında Gebzeli hemşerilerini, Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinin fuayesinde ağırlayan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, vatandaşların kendisine ilettiği sorun, istek ve taleplerine çözüm üretiyor. Gebzeli hemşerilerinin taleplerini tek tek dinleyerek çözümü noktasında ilgili müdürlüğü talimatlandıran Başkan Büyükgöz, “Halk Buluşmaları ile kıymetli hemşerilerimizi dinlemeye, öneri ve taleplerini yerinde çözüme kavuşturmaya devam ediyoruz” dedi. 
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