GEBZE'DE İKİ BÜYÜK AÇILIŞ

29 Eylül Cuma günü Gebze trafo meydanında bölgemizin en büyük ve en geniş ürün çeşitliliğine sahip eczanelerinden FUNDA ECZANESİNİN ve yanında yine Gebze bölgesinin en büyük ve en lüks markalarını satışa sunan Optik mağaza zinciri PARK OPTİKLERİN 3. Şubesinin açılış töreni gerçekleşti.

Gebze’nin bu değerli 2 sağlık işletmesinin açılışına halkımız yoğun bir katılım gösterdi. Açılış Bölgemizin tanınan iş insanı Marmara Bilge Okulları Kurucusu Sayın İsmail Kurt ve Ziraat Bankası Gebze Şube Müdürü Sayın İbrahim Ekinci tarafından yapıldı. Sayın İsmail Kurt açılış konuşmasında FUNDA ECZANESİ ve PARK OPTİK mağazasının Gebze için önemli kazanımlar olduğunu, Gebze’nin bu tip kaliteli işletmeler sayesinde hak ettiği hizmet kalitesine kavuşacağını vurguladı. Uğur SARAÇ ve eşi eczacı Funda SARAÇ’a Gebze’ye hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Açılış etkinliklerinde ANKA Müzik Grubu Trio ekibi tarafından canlı müzik icra edildi, kokteyl ikramları yapıldı, çocuklar için palyaço gösterileri yapıldı, Birçok hediyeler dağıtıldı.



''BİRÇOK LÜKS MARKALAR MEVCUT''

PARK OPTİK mağazalarının sahibi Uğur SARAÇ, bugün açılan yeni şubenin yanında Gebze’de MedicalPark Hastanesi karşısında ve Kuğular kavşağında 2 mağazaların daha bulunduğunu söyledi. Özellikle Kuğular kavşağında bulunan “ PARK OPTİK PLUS” mağazasının Türkiye’de gerek ürün çeşitliliği gerekse çok sayıda lüks markalara sahip olması yönüyle Türkiye’de önde gelen bir optik mağaza olduğunu vurguladı ve ekledi. “Artık Gebze halkı aradığı tüm lüks markaları (CARTIER, CHOPARD, TOM FORD, GUCCI, PRADA, BALENCIAGA, SAINT LAURENT, LINDBERG, ALEXANDER MQUEEN, BOTTEGA VENETA, BURBERRY, VERSACE, LACOSTE, PERSOL, DOLCE&GABBANA, SILHOUETTE, SERENGETI, RAYBAN, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI, TOMMY HILFIGER, HUGO BOSS, CHARMANT, CARRERA, LUNOR, DAVID BECKHAM, MICHAEL KORS) gibi markaları satın almak için başka AVM'lere gitmeden Gebze PARK OPTİK mağazalarında bulabileceklerdir.



