GEBZE'DE İKİ BÜYÜK AÇILIŞ
29 Eylül Cuma günü Gebze trafo meydanında bölgemizin en büyük ve en geniş ürün çeşitliliğine sahip eczanelerinden FUNDA ECZANESİNİN ve yanında yine Gebze bölgesinin en büyük ve en lüks markalarını satışa sunan Optik mağaza zinciri PARK OPTİKLERİN 3. Şubesinin açılış töreni gerçekleşti.
''BİRÇOK LÜKS MARKALAR MEVCUT''
PARK OPTİK mağazalarının sahibi Uğur SARAÇ, bugün açılan yeni şubenin yanında Gebze’de MedicalPark Hastanesi karşısında ve Kuğular kavşağında 2 mağazaların daha bulunduğunu söyledi. Özellikle Kuğular kavşağında bulunan “ PARK OPTİK PLUS” mağazasının Türkiye’de gerek ürün çeşitliliği gerekse çok sayıda lüks markalara sahip olması yönüyle Türkiye’de önde gelen bir optik mağaza olduğunu vurguladı ve ekledi. “Artık Gebze halkı aradığı tüm lüks markaları (CARTIER, CHOPARD, TOM FORD, GUCCI, PRADA, BALENCIAGA, SAINT LAURENT, LINDBERG, ALEXANDER MQUEEN, BOTTEGA VENETA, BURBERRY, VERSACE, LACOSTE, PERSOL, DOLCE&GABBANA, SILHOUETTE, SERENGETI, RAYBAN, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI, TOMMY HILFIGER, HUGO BOSS, CHARMANT, CARRERA, LUNOR, DAVID BECKHAM, MICHAEL KORS) gibi markaları satın almak için başka AVM'lere gitmeden Gebze PARK OPTİK mağazalarında bulabileceklerdir.