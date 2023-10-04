banner945
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

GEBZE'DE İKİ BÜYÜK AÇILIŞ

29 Eylül Cuma günü Gebze trafo meydanında bölgemizin en büyük ve en geniş ürün çeşitliliğine sahip eczanelerinden FUNDA ECZANESİNİN ve yanında yine Gebze bölgesinin en büyük ve en lüks markalarını satışa sunan Optik mağaza zinciri PARK OPTİKLERİN 3. Şubesinin açılış töreni gerçekleşti.

GEBZE'DE İKİ BÜYÜK AÇILIŞ

04 Ekim 2023 Çarşamba 11:06

 Gebze’nin bu değerli 2 sağlık işletmesinin açılışına halkımız yoğun bir katılım gösterdi.  Açılış Bölgemizin tanınan iş insanı Marmara Bilge Okulları Kurucusu Sayın İsmail Kurt ve Ziraat Bankası Gebze Şube Müdürü Sayın İbrahim Ekinci tarafından yapıldı. Sayın İsmail Kurt açılış konuşmasında FUNDA ECZANESİ ve PARK OPTİK mağazasının Gebze için önemli kazanımlar olduğunu, Gebze’nin bu tip kaliteli işletmeler sayesinde hak ettiği hizmet kalitesine kavuşacağını vurguladı. Uğur SARAÇ ve eşi eczacı Funda SARAÇ’a Gebze’ye hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Açılış etkinliklerinde ANKA Müzik Grubu Trio ekibi tarafından canlı müzik icra edildi, kokteyl ikramları yapıldı, çocuklar için palyaço gösterileri yapıldı, Birçok hediyeler dağıtıldı.

 ''BİRÇOK LÜKS MARKALAR MEVCUT''
PARK OPTİK mağazalarının sahibi Uğur SARAÇ, bugün açılan yeni şubenin yanında Gebze’de MedicalPark Hastanesi karşısında ve Kuğular kavşağında 2 mağazaların daha bulunduğunu söyledi. Özellikle Kuğular kavşağında bulunan “ PARK OPTİK PLUS” mağazasının Türkiye’de gerek ürün çeşitliliği gerekse çok sayıda lüks markalara sahip olması yönüyle Türkiye’de önde gelen bir optik mağaza olduğunu vurguladı ve ekledi. “Artık   Gebze halkı aradığı tüm lüks markaları (CARTIER, CHOPARD, TOM FORD, GUCCI, PRADA, BALENCIAGA, SAINT LAURENT, LINDBERG, ALEXANDER MQUEEN, BOTTEGA VENETA, BURBERRY, VERSACE, LACOSTE, PERSOL, DOLCE&GABBANA, SILHOUETTE, SERENGETI, RAYBAN, EMPORIO ARMANI, GIORGIO ARMANI, TOMMY HILFIGER, HUGO BOSS, CHARMANT, CARRERA, LUNOR, DAVID BECKHAM, MICHAEL KORS) gibi markaları satın almak için başka AVM'lere gitmeden Gebze PARK OPTİK mağazalarında bulabileceklerdir. 


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Gebze
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Ormanya’nın Yaban Hayatı TRT Belgesel Ekranlarında Ormanya’nın Yaban Hayatı TRT Belgesel Ekranlarında
Saniyelerle Yarışan Kahramanların Haftası Saniyelerle Yarışan Kahramanların Haftası
Başkan Büyükgöz’ün Giresun Ziyareti Başkan Büyükgöz’ün Giresun Ziyareti
Balçık ve Pelitli’ye Yeni TIR Parkı Balçık ve Pelitli’ye Yeni TIR Parkı
Emeklilerin Artık Takati Kalmamıştır Emeklilerin Artık Takati Kalmamıştır
Demirciler Konağı’nda Kadınlara Yönelik Kurslar Başladı Demirciler Konağı’nda Kadınlara Yönelik Kurslar...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Ormanya’nın Yaban Hayatı TRT Belgesel Ekranlarında
TRT Belgesel’in sevilen doğa programı ‘'Yok Olmadan Keşfet’’in yeni bölüm çekimleri Ormanya’da...

Haberi Oku