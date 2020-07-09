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Gebze'de işçi servisi ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 5 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis minibüsü ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Gebze'de işçi servisi ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 5 yaralı

09 Temmuz 2020 Perşembe 19:38

Alınan bilgiye göre, Tavşanlı Kömürcüoğlu Caddesi'nde seyreden Oğuzhan D'nin kullandığı, işçileri taşıyan 41 P 5292 plakalı servis minibüsü ile Haşim E. idaresindeki 41 AAV 649 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Minibüste sıkışan ve itfaiye ekiplerince güçlükle çıkarılan sürücü ile araçta bulunan 2'si kadın 4 yaralı, ilk müdahalenin arından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan cadde, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.



AA
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