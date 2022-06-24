Gebze’de Konteynırlar Yer Altına Alınıyor

Gebze’yi daha temiz ve modern bir görüntüye kazandırmayı hedefleyen çalışmalar kapsamında ihtiyaç duyulan bölgeler içerisinde Kirazpınar Mahallesi Emlak Konutlar bölgesinde 32 adet yer altı çaça sistemi devreye alındı.





ÇEVRECİ VE MODERN BİR SİSTEM





Kirazpınar Emlak Konutları sakinlerini ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yapılan çalışmalar hakkında mahalle sakinlerini bilgilendirdi. Emlak Konut sakinleriyle belediye çalışmaları ve hizmetlere ilişkin hasbihal eden Başkan Büyükgöz, mahalle sakinlerinin taleplerini de dinledi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yer altı konteynır sistemine yönelik yaptığı açıklamada, “Bölgemizde 32 adet yer altı çaça sistemi kurulumu yapıldı. Çalışma yapılan tüm noktalar; alt yapı, çaça aracı, site içi kullanım ve site yönetiminin talepleri gibi birçok durumların değerlendirilmesi yapılarak belirleniyor.





BÖLGE SAKİNLERİNDEN TEŞEKKÜR



