Gebze'de Küçük Çocuğa Araba Çarptı

Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çocuğun bir süre önce Tatlıkuyu Vadisi sosyal tesislerinde ailesinin yanından kaybolduğu, bulunması için polise ihbarda bulunulduğu öğrenildi.
Gebze' de hafif ticari aracın çarptığı 8 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çocuğun bir süre önce Tatlıkuyu Vadisi sosyal tesislerinde ailesinin yanından kaybolduğu, bulunması için polise ihbarda bulunulduğu öğrenildi.