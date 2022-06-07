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Gebze'de Küçük Çocuğa Araba Çarptı

Gebze' de hafif ticari aracın çarptığı 8 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Gebze'de Küçük Çocuğa Araba Çarptı

07 Haziran 2022 Salı 09:49

 Tatlıkuyu Mahallesi D-100 Ankara istikameti güney yan yolda E.İ. idaresindeki 16 YE 906 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen B.G'ye (8) çarptı.

Yaralanan çocuk, ﻿sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çocuğun bir süre önce Tatlıkuyu Vadisi sosyal tesislerinde ailesinin yanından kaybolduğu, bulunması için polise ihbarda bulunulduğu öğrenildi.

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