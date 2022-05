Gebze’de mayıs meclisi 1. oturumu tamamlandı

Gebze Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısının 1. Oturumu kent meydanında bulunan toplantı salonunda gerçekleştirildi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yönettiği meclis oturumu yoklama ve bir önceki aya ait karar özetleri oylanarak kabul edilmesiyle başladı.Gündemde yer alan belediye mülkiyetinde bulunan Yavuzselim ve Hürriyet Mahallelerindeki taşınmazların Belediyemize yapılan müracaata ilişkin listede bilgileri verilen 11 hak sahibine (kullanıcılara) fiili kullanım alanları doğrultusunda 6292 Sayılı Kanunun 8. maddesince doğrudan satışının yapılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu; belediyeye devri yapılan Mustafapaşa Mah. 321 Ada 323 Parselin 6306 Sayılı Kanun kapsamında satına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu; belediyemiz sınırları içerisinde yeni yapılan parkların isimlendirilmesine ilişkin Hukuk Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyonu Raporu oybirliğiyle kabul edildiği mayıs ayı meclis toplantısının birinci oturumunda ayrıca gündemin 5 ve 6. Maddelerinde yer alan imar komisyonu raporları da oylanarak kabul edildi. Gebze Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısında, gündemde yer alan; düzenlenecek Yağlı Güreşlerde dereceye girenlerin ödüllerinin belirlenmesine ilişkin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü teklifi; yapım işi devam etmekte olan İlyasbey Halk Sağlık Merkezinin ödenmek üzere gönderilecek olan hakedişlerin ortak proje kapsamında değerlendirilerek yarısının ödenebilmesi için Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Protokol yapmak üzere yetki verilmesine ilişkin Fen İşleri Müdürlüğü teklifi; İstasyon Mah. 1249 ada, 26 No’lu 6.282,10 m² parselde ve Ulus Mah. 4715 ada, 1,- 32 No’lu 10.573,06.- m². Parsellerde yapılacak olan Kapalı Pazar alanları ve hizmet binalarının yapılması için Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Protokol yapma yetkisi verilmesine ilişkin Fen İşleri Müdürlüğü teklifi; İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kurularak İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü kadrosunun ihdas edilmesine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü teklifi; İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğine ilişkin Temizlik İşleri Müdürlüğü teklifi;Sıfır Atık Yönetim Sistemi uygulamalarının iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması maksadıyla her türlü atık biriktirme ekipmanları/mobil atık getirme merkezleri temin edilmesi, eğitim verilmesi, yazılı ve görsel bilinçlendirme materyalleri temini vs. konularda Büyükşehir Belediyesi ile ortak hizmet projesinin gerçekleştirilmesi için buna yönelik hazırlanacak protokollerin imzalama yetkisinin Başkanlık Makamına verilmesine ilişkin Temizlik İşleri Müdürlüğü teklifi; Mevlana Mahallesi Yunus Emre Caddesi Mevlana Parkı içinde bulunan Muhtarlık binasının Mevlana Mah. Muhtarlığına tahsis edilmesine ilişkin İşletme ve İştirakler Müdürlüğü teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Belediye meclis üyelerinin gündem dışı sorularını cevaplandıran Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı: “Eskiçaşı’nın cephe sağlıklaştırması için proje çalışmalarımız toparlandı. Buradaki giderlerin Büyükşehir tarafından karşılanması için olur çıktı. Buradaki giderler Büyükşehir tarafından karşılanacak ve Gebze Belediyesi bu projeye bir ödeme yapmayacak. Tahir Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Maliyeti biz üstlenecektik, Büyükşehir üstlenecek. Katı atıkların öğütülmesi tesisini kurduk. Bakanlık ilave teşvik alabilmek için alan şartını sunmuş durumda. Bu alanın büyütülmesi ile ilgili bir değişiklik var. Bu kentte geçmişe dönük sorunları çözerek yola devam edeceğiz. Okul alanlarında, sağlıkta, konutta birikmiş sorunları bu dönem temizleyerek sorunlu alanlar bırakmamayı hedefliyoruz.Nüfus artışının ihtiyacı olan yeşil alan kamulaştırması da yapılıyor. Bu madde o yüzden bu şekilde paket halinde geldi. Her mahallede hem yeşil alan düzenlemesi hem de takas düzenlemesi var. İstasyon Mahallesi ve Ulus Mahallesi’ne yapılacak kapalı Pazar yerlerine Büyükşehir’le ortak proje yapmayı hedefliyoruz. Bütün süreci Gebze Belediyesi olarak biz yöneteceğiz. Mecliste bilgilendirme yapacağız. Projenin oluşturulması konusunda pazarcılarla istişare halindeyiz. Hiçbir mekanı tek günlük yapmak benim prensibim değil. Tatlıkuyu ve Mevlana da bu 7 gün aktivite yapacakmış gibi tasarlayacağız. İstasyon da 7 gün kullanılacak şekilde bir dönüşüme tabi tutacağız. Sıfır atık konusunda Gebze Belediyesi olarak iddialı olmaya devam ediyoruz. Bu konuda bakanlıktan hibe alımı gerçekleşti. Her haneye dönük bir işletim sistemi almak istiyoruz.Hanelerden sıfır atık toplama işlemi sağlanacak. Ne kadar katkı sunarlarsa o kadar teşvik alacaklar. Aylık her haneye 150-200 lira destek sağlamayı hayata geçireceğiz. Bu da Türkiye’de bir ilk olacak. 112 bin haneye bu sistem ulaşmış olacak. Gebze sürekli nüfus artışının yaşandığı bir yer. Gebze, göç akımlarının geçiş merkezi. Gebze’de 3 yıl içinde 39 bin nüfus artışı gerçekleşti. Anadolu’daki birçok illerden büyük nüfus artışı bu. Siz buna göre kentleşme alışkanlıklarını oturtacaksınız.Yeni Gebze TEM’in kuzeyinde hayat bulacak. Geleceğin Gebze’si TEM’in kuzeyinde doğacak. Orada doğarken de kentleşme süreci olgunlaşmış kısımlar orada olacak. Arzu ettiğimiz kentleşme hayatını belki biz belki torunlarımız orada yaşayacak.” Gebze Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısının 2. oturumu 10 Mayıs Salı günü saat 15.00’de yapılacak.