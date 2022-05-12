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Gebze'de Otomobil Takla Attı

Gebze'de cadde üzerinde takla atan otomobilin sürücüsü, kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Gebze'de Otomobil Takla Attı

12 Mayıs 2022 Perşembe 10:18

 Kaza, Soma Maden Şehitleri Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte kaldırıma çıkarak takla attı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Takla atan otomobilin sürücüsü, çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan muayenede sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Kaza sonrasında yol üzerinde trafik akışı polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan aracın vinç yardımıyla yoldan kaldırılıp çekiciye yüklenmesinin ardından trafik akışı yeniden normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



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