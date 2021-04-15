Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçenin dört bir yanında yeşil alan ve parklarda dekoratif peyzaj uygulaması ve çiçeklendirme çalışması gerçekleştiriyor

Gebze’de parklar çiçek açtı! Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bahar aylarında hız verdi. İlçe genelindeki parklara yenilerini ekleyen Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mevcut parklarda da mevsimlik çiçek ekimi çalışmalarını da sürdürüyor. Öncelikle kentin girişlerinde ve ana arterlerindeki yeşil anlarda dekoratif peyzaj düzenlemeleri yapan ekipler, çiçek dikimi de yapıyor.



ÇINAR AĞACI BAKIMA ALINDI

Parkları rengarenk çiçeklerle donatan Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ayrıca Yunus Emre Parkı’nda bulunan asırlık çınarı da restore etti. Çınar ağacının kurumuş dallarını temizleyen ekipler, kovuk ve yara ağızlarında bulunan böcek yenikli ve mantar tahribatına maruz kalmış dokuların temizliği de gerçekleştirdi. Zararlılara karşı ilaçlama yapılan çınar ağacının derin kovukları temizlendikten sonra steril bez ile sarılarak ömrü bir kat daha uzatılmış oldu.



