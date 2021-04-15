Gebze’de Parklar Çiçek Açtı

ÇINAR AĞACI BAKIMA ALINDI
Parkları rengarenk çiçeklerle donatan Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ayrıca Yunus Emre Parkı’nda bulunan asırlık çınarı da restore etti. Çınar ağacının kurumuş dallarını temizleyen ekipler, kovuk ve yara ağızlarında bulunan böcek yenikli ve mantar tahribatına maruz kalmış dokuların temizliği de gerçekleştirdi. Zararlılara karşı ilaçlama yapılan çınar ağacının derin kovukları temizlendikten sonra steril bez ile sarılarak ömrü bir kat daha uzatılmış oldu.