Gebze’de parkların sayısı artıyor

Park Bahçeler Müdürlüğünün gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde Mimar Sinan Mahallesi Pir Sultan Caddesinde 380 metrekare alana sahip yeni bir park yapımına başlandı. Osman Yılmaz Mahallesine kazandırılan yeni park ise fitnes grubu, çocuklar için oyun grubu ve yeşil alanı ile mahalle sakinlerine hizmet vermeye başladı. Yeni parkların yapımının yanı sıra eski parklarda revizyon çalışmaları yürüten ekipler İstasyon Parkında gerçekleştirdiği revizyon çalışması neticesinde parkın işlevselliğini artırdı. Parklarda revizyon çalışmalarının süreceği bilgisini veren ekipler, yapılan çalışmalar neticesinde çocukların ve mahalle sakinlerinin parklardan daha verimli faydalanmalarını ve daha konforlu zaman geçirmelerini hedeflediklerini ifade etti.