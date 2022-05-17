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Gebze’de sıcak asfalt serim çalışmaları

Gebze Belediyesi Fen İşleri ekipleri, ilçenin mahallelerinde sıcak asfalt serimi çalışmaları başlattı.

Gebze'de sıcak asfalt serim çalışmaları

17 Mayıs 2022 Salı 11:56

 Yaya ve araçların trafikte konforlu şekilde ulaşımını sağlamak amacıyla Gebze’nin mahallelerinde sıcak yama ve bakım onarım çalışmaları başlatan Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler son olarak Gaziler Mahallesi’nde çalışmalarını tamamladı. Gaziler Mahallesi Şehit Erdem Demir Caddesi’nde sıcak asfalt serim çalışmasını tamamlayan fen işleri ekipleri, belirlenen program dahilinde ilçenin diğer bölgelerinde asfaltlama ve bakım-onarım çalışmalarını sürdürüyor. 
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