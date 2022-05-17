Gebze’de sıcak asfalt serim çalışmaları

Yaya ve araçların trafikte konforlu şekilde ulaşımını sağlamak amacıyla Gebze’nin mahallelerinde sıcak yama ve bakım onarım çalışmaları başlatan Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler son olarak Gaziler Mahallesi’nde çalışmalarını tamamladı. Gaziler Mahallesi Şehit Erdem Demir Caddesi’nde sıcak asfalt serim çalışmasını tamamlayan fen işleri ekipleri, belirlenen program dahilinde ilçenin diğer bölgelerinde asfaltlama ve bakım-onarım çalışmalarını sürdürüyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×