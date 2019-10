Gebze'de tavla turnuvası heyecanı

Gebze Kandıralılar Derneği’nin ilki 2005 yılında düzenlenen, hiç sene aksatmadan günümüze kadar uzayan Geleneksel tavla turnuvasının 15’ncisi önümüzdeki hafta sonu, 20 Ekim Pazar günü tekrarlanacak. Cumhuriyet Kupası adı altında düzenlenen turnuvaya bu yıl da yoğun ilgi olması beklenirken turnuva şampiyonuna hindi, kupa ve sertifika, ikinciye tavla ve sertifika, üç ve dördüncülere de sertifika verilecek. Turnuvaya katılım bedeli olarak ise 50 TL alınacak.

KAYITLAR BAŞLADI

Kayıt kabulleri turnuvanın da gerçekleşeceği yer olan Güzeller Mahallesi, Bülbül Caddesi, 902/1 Sokak (Özel Merkez Hastanesi arka sokağı) No:7 adresindeki dernek merkezinde olacak. Derneğin (0262 – 643 81 67) numaralı telefondan da kayıt yaptırılabilecek.

KURALLAR

Turnuvada her tur tek maç, eleme usulü oynanacak. Her maç 7 sayı üzerinden oynanacak. Zarlar fincan ile atılacak ancak maçlarda rakiplerin kendi arasında anlaşması durumunda elle zar atımına izin verilecek. Oyunlar esnasında her tür itiraz dernek yönetimine yapılacak. Yönetimin veya hakem olarak belirlediği isimlerin herhangi bir hamleye, hamle biçimine yönelik itirazlarda vereceği karar, iki oyuncu için de bağlayıcı olacak.