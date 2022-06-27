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Gebze’de Üst Geçitler Işıldıyor

‘Mutlu şehir Kocaeli’ vizyonu kapsamında kenti canlı tutacak görsel aydınlatmalara büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tünellere, üst ve alt geçitlere uyguladığı LED aydınlatma sistemi ile hem estetik hem güvenlik sağlıyor.

Gebze'de Üst Geçitler Işıldıyor

27 Haziran 2022 Pazartesi 13:35

 Bu kapsamda Büyükşehir, Kocaeli genelinde olduğu gibi Gebze bölgesinde inşa ettiği yaya üst geçitlerine de LED aydınlatma sistemi ile görsel bir güzellik kattı. Ekipler ayrıca, Gebze bölgesinde bulunan üst geçitleri aydınlatarak güvenlik risklerini de ortadan kaldırıyor.

ÜST GEÇİTLERE ESTETİK GÖRÜNÜM

Büyükşehir ekipleri, talepleri değerlendirerek yayaların sıklıkla kullandığı Gebze Hünkar üst geçidi, Gebze Malkoçoğlu üst geçidi ve Çayırova’da bulunan Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim üst geçidini LED aydınlatma sistemleriyle donattı. Görsel aydınlatmayla hem yaya üst geçitlerine estetik katan hem de olası kazaların önüne geçen Büyükşehir ekipleri bu yöndeki çalışmalarına devam edecek.
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GebzeDaricaDilovasıçayırovaKocaeli
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