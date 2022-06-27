Gebze’de Üst Geçitler Işıldıyor

‘Mutlu şehir Kocaeli’ vizyonu kapsamında kenti canlı tutacak görsel aydınlatmalara büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tünellere, üst ve alt geçitlere uyguladığı LED aydınlatma sistemi ile hem estetik hem güvenlik sağlıyor.

Bu kapsamda Büyükşehir, Kocaeli genelinde olduğu gibi Gebze bölgesinde inşa ettiği yaya üst geçitlerine de LED aydınlatma sistemi ile görsel bir güzellik kattı. Ekipler ayrıca, Gebze bölgesinde bulunan üst geçitleri aydınlatarak güvenlik risklerini de ortadan kaldırıyor.





ÜST GEÇİTLERE ESTETİK GÖRÜNÜM



