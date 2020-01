Gebze'de yılın ilk meclisi toplandı

Gebze Belediyesi

2020

yılı Ocak ayı olağan

meclis

toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı

Zinnur Büyükgöz

, 2020 yılının ülkeye huzur ve barış getirmesi dileklerinde bulundu. Oturumun açılışında konuşan Başkan Büyükgöz,

Gebze

Meclisi olarak, tüm gruplarla birlik ve beraberlik içinde çalıştıklarına dikkat çekti ve 2020 yılında bu birlik ve beraberliğin bozulmaması temennisinde bulundu. 2020 yılının ilk meclisini mahalle muhtarları, CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz ve MHP İlçe Başkanı Serkan Kural izleyenler arasındaydı.

Belediye meclisi saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yoklama ve 3 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen meclise ait karar özetlerinin okunması ve oylanması ile başladı. Raporlar bölümünde, belediyenin tüm birim müdürlüklerinin kendi çalışma yönetmeliğinin hazırlanarak, eksik kalanların ise tamamlandığında yürürlüğe girmesi ve diğer maddeler oy birliğiyle kabul edildi.

DENETİM KOMİSYONUNA ÜYE SEÇİMİ

2020 Ocak ayı meclisi teklifler bölümünde Denetim Komisyonuna gizli oy ile 5 üye seçimi yapıldı. Komisyona Mehmet Dinç, Sefa Zengin, Vasfiye Aydın, Yasemin Özdemir ve Saide Aslan Çalışkan seçilen isimler oldu.

ZABITA EKİPLERİNE ZAM

Mecliste Zabıta Müdürlüğü’nün teklifi olan 7. Madde görüşülerek, fazla çalışma mesai ücretinin ödenmesi oy birliğiyle kabul edildi. CHP grubundan Saide Arslan Çalışkan, söz alarak yeni yılda zabıta ekiplerinin çalışma sistemlerinin iyileştirilmesi yönünde temennide bulunarak, ‘’Yakın zamanda zabıtamızla ilgili olay yaşadık, esnaf ya da vatandaşımıza karşı sert davranışları olabiliyor. Zabıtalarımızın bu konuda daha hassas davranmalarını istiyoruz.’’ Dedi. Başkan Zinnur Büyükgöz’de, zabıta ekipleri için moral, motivasyon ve iç eğitimlerin sağlandığını belirterek, ‘’Eğitim ve ilişkiler bazındaki yetkinliğimizi geliştirmek adına gayret gösteriyoruz.’’ dedi.

50 KİŞİNİN SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Meclis gündem maddelerinde, Ulus, Beylikbağı ve Sultan Orhan Mahallelerinin muhtarlık binalarının tahsisi konuları görüşülerek maddeler oy birliğiyle kabul edildi. Belediye bünyesinde mevcut çalışan sözleşmeli 50 kişinin sözleşmelerinin 1 yıl daha devam etmesi görüşülerek onaylandı ve maaş artışı konusunun ise plan bütçe komisyonuna gönderilmesine karar verildi. Gebze Belediyesi’ne 2 adet kapalı kasa cenaze aracının alınması da görüşülen maddeler arasındaydı.

GEÇİŞ ÜCRETLERİNE ZAM

Eskihisar’da, İDO’nun yanında bulunan ve Gebze Belediyesi’nin kiracısı olan özel vapur işletmeciliğinin otoparkına geçiş ücretinin zammı konusu ve Gebze Belediyesi Gençlik ve Spor Klübü At Çiftliği’ne bütçe aktarımı konuları gündeme alındı. Eskihisarda bulunan özel vapur işletmeciliğinin otopark geçiş ücretleri 2019 yılında 3 TL olan bedel 3,25, 2,5 TL olan 2,75, 6 TL olan geçiş ücreti 6,5 TL, 3,25 olan geçiş ücreti 3,5 TL’ye çıkartılması oy çokluğuyla kabul edildi. At Çiftliği maddesinde ise, Gebze Belediyesi Gençlik ve Spor Klübü At çiftliğine toplam yıllık 150 Bin TL bütçe aktarılması onaylanarak kabul edildi. Konu ile ilgil açıklamalarda bulunan Büyükgöz, ‘’Sadece Gebze’ye hizmet etmiyoruz. Darıca, Dilovası, Çayırova veTuzla’dan gelen down sendromlu çocuklarımız burada eğitim alıyorlar. Verilen hizmet yönüyle değeri bile ölçülmez.’’ Dedi. Bir sonraki meclis oturumunun 4 Şubat Salı günü yapılmasına karar verildi.