Gebze'den Hatay'a Belgesel Tadında Devri Alem

İsmail Kahraman ; "Hatay a ilk kez 2000 yılın da Suriye ye giderken uğramıştım daha sonra belgesel çekimi için 2018 yılın da gitmiştim. Bizler güneşli bir ilk bahar sabahı 23 Mayıs 2022 günü sabah erken saatlerde yola çıkarken Hatay da daha önce çektiğim “Antakya dan Hatay a Devri Alem “ Belgesel programınız İle sizleri baş başa bırakıyorum"