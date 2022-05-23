23 Mayıs 2022 Pazartesi 11:11
Gazeteci ve Belgeselci İsmail Kahraman, Gebze'den Hatay a Belgesel Tadında Devri Alem Diyerek an itibari ile İstanbul Sabiha gökçen hava limanından yola çıkmakta
Prof Dr Orhan Gedikli beyin organizasyonu aslen Hatay Belenli olan Sıcak Yuva vakfı başkanı Prof Dr Sefa Saygılı'nın daveti ile bir çok tv kanalında yayınlanan devri alem belgesel programı www.devrialem.tv olarak Hatay da Vakıf Medeniyeti belgeseli çekecek
Hatay vakıf medeniyetimiz bakımından çok önemli Hatay vakıfları İle ilgili www.iktav.com vakfı kütüphanemizde de bulunan kaynak eser
Bir çok tv kanalında yayınlanan İlim kültür tatih ve teknoloji vakfımızın kültür hizmeti olarak çektiğim vakıflar Medeniyeti tarihi ile ilgili belgeseller
İsmail Kahraman ; "Hatay a ilk kez 2000 yılın da Suriye ye giderken uğramıştım daha sonra belgesel çekimi için 2018 yılın da gitmiştim. Bizler güneşli bir ilk bahar sabahı 23 Mayıs 2022 günü sabah erken saatlerde yola çıkarken Hatay da daha önce çektiğim “Antakya dan Hatay a Devri Alem “ Belgesel programınız İle sizleri baş başa bırakıyorum"
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