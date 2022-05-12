banner759
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebzeli Gökmen Çiçek, Kayseri Valiliği'ne atandı

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararnameye göre Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Valiliği'ne atandı.

Gebzeli Gökmen Çiçek, Kayseri Valiliği'ne atandı

12 Mayıs 2022 Perşembe 10:10

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Valiller Atama Kararnamesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararname ile 10 ilin valisi görevden alındı, 20 ilin valisi değişti. Görevden alınan 9 vali, Vali Mülkiye Başmüfettişliği'ne, 1 vali ise Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine getirilirken, yerlerine yeni vali atandı. Mevcut olarak Afyonkarahisar Valiliği görevinde bulunan Gebzeli Gökmen Çiçek, Kayseri Valisi olarak atandı.

GÖKMEN ÇİÇEK KİMDİR?

1978 Yılında  Gebze'de doğan Gökmen Çiçek, ilk, orta ve lise eğitimini Gebze'de tamamladı. 1997 yılında Uludağ Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde başladığı lisans eğitimini 2001 yılında tamamladı. 2004 Yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Kaymakamlık mesleğine başlayan Çiçek; Trabzon-Düzköy, İzmir-Beydağ Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.

2005 – 2006 yılları arasında İçişleri Bakanlığı tarafından eğitim amaçlı gönderildiği, İngiltere Sheffield Üniversitesinde dil eğitimi ve İngiltere idari sistemi üzerine çalışmalarda bulunan Çiçek, yüksek lisans eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalında tamamladı. 2007 yılında Sivas-Akıncılar Kaymakamlığına atanmasını müteakiben; Erzincan-Kemah ve Rize-Güneysu'da Kaymakam olarak görev yaptı.

2014 yılında Türk İdareciler Derneği tarafından, Yılın İdarecisi seçilen Çiçek; sırasıyla İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde, Şube Müdürü, Personel Genel Müdürlüğünün çeşitli kademelerinde Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Evli ve 2 Çocuk babası olan Çiçek, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeDaricaçayırovaİzmitKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Trafolar sanat eserine dönüştü Trafolar sanat eserine dönüştü
Gebze Gazetesi Canlı Yayınında Gebze Gazetesi Canlı Yayınında
Açık havada Mavi Boncuk keyfi Açık havada Mavi Boncuk keyfi
Kitap Fuarı için trafik düzenlemesi Kitap Fuarı için trafik düzenlemesi
KOTO ile KOÜ arasında ‘staj ve kariyer’ protokolü imzalandı KOTO ile KOÜ arasında ‘staj ve kariyer’ protokolü...
Darıca’da 19 Mayıs Gençlik Turnuvaları başladı Darıca’da 19 Mayıs Gençlik Turnuvaları başladı
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Trafolar sanat eserine dönüştü
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, kentin sanatsal değerine değer katan projelere imza atmaya...

Haberi Oku