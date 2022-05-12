Gebzeli Gökmen Çiçek, Kayseri Valiliği'ne atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumhurbaşkanlığı Valiller Atama Kararnamesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararname ile 10 ilin valisi görevden alındı, 20 ilin valisi değişti. Görevden alınan 9 vali, Vali Mülkiye Başmüfettişliği'ne, 1 vali ise Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine getirilirken, yerlerine yeni vali atandı. Mevcut olarak Afyonkarahisar Valiliği görevinde bulunan Gebzeli Gökmen Çiçek, Kayseri Valisi olarak atandı.





GÖKMEN ÇİÇEK KİMDİR?





1978 Yılında Gebze'de doğan Gökmen Çiçek, ilk, orta ve lise eğitimini Gebze'de tamamladı. 1997 yılında Uludağ Üniversitesi iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde başladığı lisans eğitimini 2001 yılında tamamladı. 2004 Yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Kaymakamlık mesleğine başlayan Çiçek; Trabzon-Düzköy, İzmir-Beydağ Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.





2005 – 2006 yılları arasında İçişleri Bakanlığı tarafından eğitim amaçlı gönderildiği, İngiltere Sheffield Üniversitesinde dil eğitimi ve İngiltere idari sistemi üzerine çalışmalarda bulunan Çiçek, yüksek lisans eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalında tamamladı. 2007 yılında Sivas-Akıncılar Kaymakamlığına atanmasını müteakiben; Erzincan-Kemah ve Rize-Güneysu'da Kaymakam olarak görev yaptı.



