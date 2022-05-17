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Gebzeli İşçinin Kimlik Kabusu

Gebze ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan ve bir fabrikada işçi olarak çalışan 28 yaşındaki Uğur Denktaş, iddiaya göre 2015 yılında kimliğini kaybetti.

Gebzeli İşçinin Kimlik Kabusu

17 Mayıs 2022 Salı 15:13

 Yeni kimilik çıkartan Denktaş hayatına kaldığı yerden devam etti. Bu olaydan 3 yıl sonra Dentaş'ın çalıştığı iş yerine maliyeden ekipler geldi 

Ekiplerin kendisine bor tutanağı vermesiyle neye uğradığını şaşıran Denktaş, kendi ismine şirket açıldığını öğrendi. Hayatının şokunu yaşıyan Denktaş, o günden sonra hakkını adliyede aramaya başladı.

İmza uyuşmazlığı sebebiyle girdiği duruşmalardan beraat eden Denktaş, bu kez de geçtiğimiz gün evine gelen belgelerle yıkıldı.

Şirkete ait yaklaşık 7 buçuk milyon liralık vergi borcu olduğunu öğrenen Denkaş ailesi, kednilerine ait olmayan şirketin borcunu nasıl ödeyeceklerini düşünüyor. (İHA)
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