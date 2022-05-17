Gebzeli İşçinin Kimlik Kabusu Gebze ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan ve bir fabrikada işçi olarak çalışan 28 yaşındaki Uğur Denktaş, iddiaya göre 2015 yılında kimliğini kaybetti.

17 Mayıs 2022 Salı 15:13