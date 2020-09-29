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GEBZELİ ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un eşi Selda Yavuz tarafından "Gönülden Gönüle " projesi kapsamında Gebze İlçe Sağlık Müdürlüğü personellerinden Ömer Ergül’ün ailesine ziyaret gerçekleştirdi.

GEBZELİ ŞEHİT AİLESİNE ZİYARET

29 Eylül 2020 Salı 15:29

Şırnak’ın Cudi dağında askerlik görevini ifa ettiği sırada 1994 yılında şehit olan Şehit Piyade Er Ömür Ergül’ün ailesini ziyaret eden Vali Seddar Yavuz 'un eşi Selda Yavuz Şehitlerimize Allah’tan rahmet dileyerek, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını ve sonsuza kadarda yanlarında olacaklarını belirtti. Bayan Yavuz;  Şehitlerimizin bizlere emanet ettiği ailelerinin acılarını paylaşıp, hal, hatır ve bir ihtiyaçları ya da talepleri olup olmadığını sordu. Şehit ailesine sağlıklı bir ömür temennisinde bulundu.


ŞEHİT ABİSİ ERGÜL;  “ ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN” 

Şehit abisi Ömer Ergül, “Gönülden Gönüle ” projesi kapsamında ailesine gerçekleştirilen nazik ziyaretten ve hassasiyetten dolayı çok mutlu olduklarını söyleyerek ; “Bizleri unutmadığı için Sayın Valimize ve değerli eşi Selda Yavuz Hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin.” açıklamalarında bulunarak ziyaretten dolayı teşekkürlerini iletti.


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