Gebzeli Tarihçi İsmail Sevinç`in Baba Acısı

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın önderliğinde Gebze gazetesi olarak başta tarihçi yazar İsmail Sevinç olmak üzere Sevinç ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.