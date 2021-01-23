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Gebzeli Tarihçi İsmail Sevinç`in Baba Acısı

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem Tv program yapımcısı İsmail Kahraman`ın önderliğinde Gebze gazetesi olarak başta tarihçi yazar İsmail Sevinç olmak üzere Sevinç ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Gebzeli Tarihçi İsmail Sevinç`in Baba Acısı

23 Ocak 2021 Cumartesi 22:43

 
   Şöför Aziz Vefat Etti 
Gazetemiz Gebze`nin ilk çalışanlarından tarihçi yazar Gebze Tarih Ansiklopedisi yazarı İsmail Sevinç`in babası Aziz Sevinç`in vefatı büyük üzüntü meydana getirdi. 
Gebze`nin tanınmış ailelerinden güzeller mahallesinde oturan , 1951 Bulgaristan Göçmeni Merhum Bakkal Bahtiyar Hoca ile Merhume Eşi Nesibe Nine’nin oğulları, Gebzeli şoförlerin abisi sayılan”Şoför Aziz” lakaplı Abdulaziz Sevinç 82 yaşında hakkın rahmetine kavuştu.

Gazeteci Yılmaz Işık`ın haberine göre  yaklaşık 45 günden beri beyin enfarktüsünden dolayı yatmakta olduğu Gebze Fatih Devlet Hastanesi‘nde hayata gözlerini yuman, Gebze Denizli köyü eşrafından Sebahat Sevinç’in değerli eşi, Nebahat Hanım, Havva Hanım, Gebzeli Tarihçi-Yazar İsmail Sevinç, Yüksek mühendis Mustafa Sevinç’in değerli babaları; Şeyma, Şeyda, Şevval, Emir, Zeynep, Berat ve Enes’in sevgili dedeleri Gebze’nin sevilen ismi Abdulaziz Sevinç‘in cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası Gebze Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi. Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak Abdulaziz Sevinç‘e Allah’tan rahmet,  başta tarihçi yazar İsmail Sevinç olmak üzere Sevinç  ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.




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