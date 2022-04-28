Gebzeliler Kadir Gecesinde Büyük İftarda Buluştu







Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, binlerce Gebzeli Kadir Gecesi düzenlenen büyük iftar programında ağırladı. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda Gebze Belediyesi organizasyonuyla kurulan sofralarda binlerce Gebzelinin oruç açtığı iftara ev sahibi Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, KBB Başkan Vekili Yaşar Çakmak, KBB Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Arslan, İyi Parti İlçe Başkanı Burak Uluköylü, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, vatandaşlar katıldı.

ÇOCUKLARA ÖZEL PROGRAM VE İKRAM

‘Bebe Ruhi’ ve ‘Karagöz-Hacivat’ gösterileriyle iftar öncesi gönüllerince eğlenen çocuklara özel pamuk şekeri, Osmanlı şerbeti, Osmanlı macunu gibi çeşitli ikramların yapıldığı Büyük Gebze İftarı ve Kadir Gecesi özel programında kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “İftar soframızda hep birlikte buluştuğumuz, dualarla, sohbetlerle, tilavetlerle bu mübarek gecenin feyzinden ve bereketinden birlikte istifade edeceğimiz için hepinize teşekkür ediyor, hoş geldiniz diyorum. Bu gece, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in “Bu ayda öyle bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır.” diyerek manevi yoğunluğunu idrak etmemizi istediği Kadir Gecesi. Bizler ettiğimiz dua ve istiğfarlarla Kadir Gecesi’ni bereketli kılacak ve maneviyatından faydalanacağız inşallah.







MANEVİ BULUŞMA NOKTASI

Bizler Gebze Belediyesi olarak Ramazan ayı boyunca dualarla buluşmak, Ramazan’ın daha iyi idrak edilmesine vesile olmak, çocuklarımıza ve gençlerimize Ramazan şuurunu aşılamak için birçok sohbet, söyleşi ve etkinlik düzenledik. İnşallah bu maneviyatın hissedilmesine vesile olabilmişizdir. Bugün burada, Büyük Gebze İftarı’nda buluştuk. Öncesinde çocuklarımıza güzel vakitler geçirmelerini sağlayacak geleneksel orta oyunu gösterimiz oldu. İftar sonrasında Mehmet Bilir Hoca’mızın Kur’an-ı Kerim Tilavetiyle, Halil Konakçı Hoca’mızın sohbetiyle, Mevlid-i Şerif okunmasıyla idrak edeceğimiz Kadir Gecemizin, Gebze’de birlik ve beraberliğimizin nişanesi olmasını temenni ediyorum. Bundan sonra da Kadir Gecesi’nde Gebzeliler için buranın manevi bir buluşma noktası olmasını, bunun bir gelenek hâline gelmesini diliyorum. Teşrif eden kıymetli misafirlerimize, hemşerilerimize burada bulunduğu, sofralarımıza eşlik ettiği için tekrar teşekkür ediyorum.







BÜYÜKAKIN: KADİR GECEMİZ MÜBAREK OLSUN

Ramazan Bayramımız şimdiden mübarek olsun. Allah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin, Kadir Gecemizin hayrı üzerimize olsun. Hayırlı iftarlar” dedi. Başkan Büyükgöz’ün ardından bir selamlama konuşması yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, “Her iki tarafımıza baktığımızda da herkes alanı cıvıl cıvıl doldurmuş durumda. Ben bu organizasyonu yapan Gebze Belediye Başkanımıza, onun alışma arkadaşlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah tuttuğunuz oruçları kabul eylesin. Bugün kadir gecesi malumunuz. Kadir Geceniz mübarek olsun. Birkaç gün sonra da bayramı eda edeceğiz.







KUR’AN TİLAVETİ VE RAMAZAN SOHBETİ