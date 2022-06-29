Gebze'nin il olması için ilk teklifi MHP verdi

Dün Darıca ve Gebze İlçe Teşkilatlarını ziyaret edip partililer ile istişarelerde bulunan MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt, Gebze Teşkilatında basın mensupları ile bir araya gelerek Batı Yakası ile ilgili kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Akabinde Osmanyılmaz Bölge Temsilciliğini, Beylikbağı Bölge Temsilciliğini, Yavuz Selim Mahallesi Temsilciliğini, Aksesapağı Bölge Temsilciliğini ve Beylikbağı Tayfa Taraftar Grubunu ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında kendisini karşılayan Arapçeşme Mahallesi Muhtarı Remzi Kandaz, Güzeller Mahallesi Muhtarı Mümin Yılmaz, Mevlana Mahallesi Muhtarı Hüseyin Öztürk, Gaziler Mahallesi Muhtarı Metin Topçu, İnönü Mahallesi Muhtarı Durmuş Karaboğa, Köşklü Mahallesi Muhtarı Mehmet Altıntaş, Ulus Mahallesi Muhtarı Hüseyin Akın, Beylikbağı Mahallesi Muhtarı Mesut Akbayrak, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Sedat Kıldacı, Yavus Selim Mahallesi Muhtarı Şükriye Kavran, Hürriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Aslan, Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Necati Kütük ve Adem Yavuz Mahallesi Muhtarı Ekrem Usanmaz ile sohbet etti.





BURAYA EN SIK GELEN İL BAŞKANIYIM

Ziyaretleri sırasında Batı Yakasının sıkıntılarına değinen İl Başkanı Yunus Emre Kurt; “Batı yakası Kocaeli için büyük önem arz eden bir bölgedir. Buraya en sık gelen il başkanı olarak problemlerinizi, isteklerinizi yakinen biliyorum. Elektrik kesintisi sorunu, ulaşımdaki problemler, spor tesisleri talepleriniz inşallah kısa zamanda çözülecektir.





GEBZE’NİN İL OLMASI İÇİN İLK TEKLİFİ MHP VERDİ

Sayın Genel Başkanımızın, Cumhuriyet'in 100.Yılında 100 İl Projesinin sizleri heyecanlandırdığının farkındayım. Gebze'nin il olması konusunda verilen ilk kanun teklifi 12.08.2001'de MHP tarafından verildiği hepinizin malumudur. Ancak önümüzde çok önemli 2023 seçimleri var. KHK' lıların tamamını görevlerine iade edeceğim deyip Fetö'ye göz kırpanlara, Selahattin Demirtaş özgür kalmalıdır deyip PKK'ya göz kırpanlara, İHA-SİHA üretiminden rahatsız olanlara, şehit yakınlarına ağıza alınmayacak küfür edenlere fırsat vermemek için çok çalışıyoruz. Okul öncesi kuran kursları çağdışıdır, orta çağ zihniyetidir diyenlere gerekli cevabı milletimiz verecektir.





ÇÖZÜM MHP’DEDİR

Tüm dünyada yaşanan ekonomik sıkıntıların Türkiye'ye yansımasını çözmek için devletimiz gerekli adımları atıyor. Birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci atlatacağız. Çözüm Cumhur İttifakındadır, Çözüm MHP'dedir. Bizler her zaman sizin yanınızdayız. MHP Kocaeli kadroları vatandaşla iç içedir.