GEBZESİAD, Genel Kurul Yapıyor
2022 Yılının başında kurulan GEBZESİAD, ilk genel kurul toplantısını 26 Mayıs Perşembe günü Gebze Ticaret Odası Meclis Salonu’nda gerçekleştiriyor.
GÜÇLENEREK DEVAM EDİYORUZ GEBZESİAD
Kurucu Başkanı Caner Pesen, yapılacak genel kurula tüm Gebzelileri davet ederek, “Gebze’nin derdi ile dertlenen bir ekiple yola çıktık. Kısa sürede Gebze’de kabul gören ve desteklenen bir STK olduk. Birlik beraberliğimizi koruyarak, daha güçlü bir STK olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Genel Kurulumuz ve yeni yönetim kurulumuz ile çok daha güçlü olacağımızı düşünüyoruz. Derdi Gebze olan tüm Gebzelileri yanımızda görmek, genel kurulumuz da misafir etmek isteriz. Mevki makamlara, koltuklara değil aşkımız Gebze dairdir. Gebzemizin Büyükşehirli İl olması mücadelesi ve Gebze’de ticarette, eğitim, spor ve sosyal hayatta aktif olacak, sorumluluk alacak bir oluşum içindeyiz. Birlik-beraberliğimiz Muhammet Başkanımızın öncülüğün de güçlenerek devam edecektir” dedi.
NİYETİMİZ HALİS, MÜCADELEMİZ KARARLILIK İÇİNDE OLACAK
GEBZESİAD’ın kurucuları arasında yer alan Muhammet Cihad Demirtaş, Perşembe günü yapılacak genel kurulun Gebze için önemine vurgu yaparak, “biz halis niyetlerle yola çıkmış, Gebze’nin menfaatlerini korumak adına çaba sarf edecek, bu uğurda her türlü mücadeleyi de verecek bir oluşumuz. STK olarak, bir araya gelmiş iş insanları olarak, elbette ki ticaretin gelişiminde de yerimizi alıp, ciddi projelerle Gebzelileri, üyelerimizi bir araya getireceğiz. Kentimize dair sosyal sorumluluklarımızın da farkındayız, bu yönde de aktif bir STK olacağız. Gebzemizin yıllardır verilmeyen en önemli hakkı olan Büyükşehirli il olması en büyük hayalimiz ve hedefimizdir. Bu yolda tüm iyi niyetimizle çaba harcayıp, mücadele edeceğiz. Derdi Gebze olan tüm Gebzelileri de yanımızda görmek istiyoruz. İlk adımımız kongremiz ve yapacağımız bu ilk kongre de tüm dostlarımızı, Gebzeli hemşerilerimizi yanımızda görmek istiyoruz” dedi.