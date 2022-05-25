GEBZESİAD, Genel Kurul Yapıyor 2022 Yılının başında kurulan GEBZESİAD, ilk genel kurul toplantısını 26 Mayıs Perşembe günü Gebze Ticaret Odası Meclis Salonu’nda gerçekleştiriyor.

25 Mayıs 2022 Çarşamba 15:40