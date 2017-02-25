Gebzeyi Sarsan İntihar!

Gebze'nin tanınan simalarından Rıdvan Kral, henüz bilinmeyen bir nedenle ruhsatlı tabancasıyla göğsüne ateş ederek intihar etti. Gebze’de Çarşı Hamamının karşısındaki dükkanların sahibi de olan Rıdvan Kral'ın ölümü Gebze'de derin üzüntü yarattı.