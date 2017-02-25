Gebzeyi Sarsan İntihar!

25 Şubat 2017 Cumartesi 10:41
Antalya'nın Kepez İlçesi Ulus Mahallesi'nde geçtiğimiz gün meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartmanın zemin katındaki daire de tek başına kalan Rıdvan Kral'dan haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. Eve gelen polis ekipleri, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtı. İçeri giren polis, Gebzeli Rıdvan Kral'ın koltuk üzerinde cansız bedeniyle karşılaştı. Kral'ın ruhsatlı tabancasıyla göğsüne ateş ederek yaşamına son verdiği belirlendi. Kral'ın naaşı bugün öğle namazına müteakip Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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