Gece yarısı asfalt serimiyle trafik aksatılmadı

Büyükşehir Yol Bakım Timi, trafiğin olmadığı gece yarısını fırsat bilerek Ömer Türkçakal Bulvarında bulunan 15 Temmuz Köprülü Kavşağında asfaltlama yaptı

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Yol Bakım Timi, trafiğin olmadığı gece yarısını fırsat bilerek

İzmit

Ömer Türkçakal Bulvarında bulunan 15 Temmuz Köprülü Kavşağında asfaltlama yaptı. Gece geç saatlerde yol trafiğe kapatılarak üç saat gibi kısa bir sürede deforme olmuş eski asfalt trimer kazısı ile kazındı. Bozulan eski asfaltın kazınması sonrası 50 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.