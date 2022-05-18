Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayarak “İdealimiz, çağrısı ile çağını kurabilecek bir gençliktir. Bunun için elimizdeki tüm imkânları seferber ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki geleceğimizin teminatı gençlerimizdir” dedi.





Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Gençlere büyük önem verdiklerinin altını çizen Başkan Büyükakın, “Büyük bir destanın başlangıcı olan 19 Mayıs 1919'un, 103. yıldönümünü coşku ile kutluyoruz. 19 Mayıs, Cumhuriyetimizin, gençlerimizin omuzlarında yükseleceğine olan inancın temsilidir. Biz de bu inancın ışığında çağrısı ile çağını kurabilecek bir gençlik için çalışıyoruz. Kılavuz Gençlik Modelimiz ile gençlerimize yeni ufuklar açıyor, onlara bilgili, düşünen, sorgulayan ve üreten bireyler olmaları için yeni fırsatlar sunuyoruz. Çünkü biliyoruz ki geleceğe yatırım, gençlere yapılan yatırımla olur” dedi. Başkan Büyükakın sözlerine şöyle devam etti:

“Canlarını ortaya koyarak bizlere bağımsız ve özgür bir ülke bırakan aziz şehit ve gazilerimize en büyük borcumuz, bizlere bıraktıkları mirasa en güzel şekilde sahip çıkmaktır. Bu vesile ile bir kez daha başta bugünü gençlerimize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı kahramanları şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.”