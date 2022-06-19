“Geleceğimizin Teminatı Gençlerimize Başarılar Diliyorum”

Üniversiteye giriş için gerçekleştirilen YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) maratonuna katılan öğrencilere Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yayınladığı bir mesajla başarı diledi. Başkan Büyükakın, “Gençlerimiz önemli bir maratonun finaline geldiler. Hem belediye başkanı, hem akademisyen olarak üniversite sınavını gençlerimizin hayatında önemli bir dönemeç olarak görmekteyim. İnanıyorum ki, çalışan ve emek harcayan tüm gençlerimiz bu sınavı başarıyla geçecektir” dedi.

Üniversitede doğru meslek seçiminin önemine değinen Başkan Büyükakın, şöyle devam etti: ‘’Kişinin yeteneğine, arzusuna göre yapabileceği birçok meslek dalı var. Önemli olan ne istediğini, neyi yapabileceğini bilmektir. Üniversite sınavı meslek seçimi için çok önemli bir yoldur. Bu nedenle üniversite sınavının her bir gencimiz için hayırlı kapılar açmasını temenni ediyorum. Temennim, kendileri adına doğru meslekleri seçmeleri ve yaşadıkları şehre, ülkelerine ve dünyaya faydalı birer kişi olmalarıdır. Allah sınava girecek tüm gençlerimize zihin açıklığı versin.

Sizler sınavda göstereceğiniz başarıya göre yerleştirileceğiniz eğitim programlarında alacağınız eğitim ve gayretlerle, 2053’ün ve 2071’in lider ve öncü Türkiye’nin geleceği olacaksınız. Ülkemizin sizlerin çalışmasına, zekâsına ve buluşlarına ihtiyacı var. Göstereceğiniz başarılar sizi, ailelerinizi ve milletimizi onurlandıracaktır. Biz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak devletimizle birlikte sağladığımız imkânlarla her zaman yanınızdayız”









