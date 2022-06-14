Geleceğin liderleri Darıca’da yetişecek

‘Öğrenci ve genç dostu belediye’ uygulamalarıyla gençlerin her zaman yanında olan Darıca Belediyesi, gençlerin kendilerini en iyi şekilde yetiştirmelerine katkı sunmak için projeler geliştirmeye devam ediyor. Darıca Belediyesi ve Darıca Kent Konseyi Gençlik Meclisi işbirliğinde düzenlenecek ‘Darıca Lider Akademisi’ programı ile geleceğin liderleri yetiştirilecek. 21 Haziran-7 Temmuz ve 18 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında iki grup halinde düzenlenecek liderlik akademisinde kendini tanıma, liderlik, ilişki yönetimi, zaman yönetimi, irade yönetimi, düşünce becerileri ve yetenek yönetimi gibi konularda eğitimler verilecek. 17-25 yaş aralığında olan lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenecek eğitim programına başvurmak isteyenlerin Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde bulunan Darıca Kent Konseyi ofisinden ya da 0537 999 1000 numaralı telefondan bilgi alabilecekleri ifade edildi.





BIYIK: “GENÇLERİN ELİNDEN TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ”