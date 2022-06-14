Yarının liderlerini Darıca’dan yetiştirmek istediklerini ifade eden ve gençlerin elinden tutmaya devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Geleceğimizin teminatı gençlerimizin yanında olmak ve en büyük destekçileri olmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yarının liderlerini yetiştirmek amacıyla düzenleyeceğimiz Darıca Lider Akademisi programına tüm gençlerimizi davet ediyoruz. Gençleri önemsiyor ve ellerinden tutmak istiyoruz. Ülkemizin gelecekte daha güçlü olması için bugünden gençlerin en iyi şekilde yetişmeleri gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle de gençlerimizin kendilerini iyi yetiştirmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Liderlik Akademisi eğitim programımız da gençlere yönelik çalışmalarımızın bir parçası” diye konuştu.
Geleceğin liderleri Darıca’da yetişecek
Darıca Belediyesi ve Darıca Kent Konseyi Gençlik Meclisi işbirliğinde düzenlenecek ‘Darıca Lider Akademisi’ programı ile geleceğin liderleri yetiştirilecek. Gençleri önemsediklerin ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, tüm gençleri Lider Akademisi’ne davet etti.
Yarının liderlerini Darıca’dan yetiştirmek istediklerini ifade eden ve gençlerin elinden tutmaya devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Geleceğimizin teminatı gençlerimizin yanında olmak ve en büyük destekçileri olmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yarının liderlerini yetiştirmek amacıyla düzenleyeceğimiz Darıca Lider Akademisi programına tüm gençlerimizi davet ediyoruz. Gençleri önemsiyor ve ellerinden tutmak istiyoruz. Ülkemizin gelecekte daha güçlü olması için bugünden gençlerin en iyi şekilde yetişmeleri gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle de gençlerimizin kendilerini iyi yetiştirmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Liderlik Akademisi eğitim programımız da gençlere yönelik çalışmalarımızın bir parçası” diye konuştu.