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Geleceğin liderleri Darıca’da yetişecek

Darıca Belediyesi ve Darıca Kent Konseyi Gençlik Meclisi işbirliğinde düzenlenecek ‘Darıca Lider Akademisi’ programı ile geleceğin liderleri yetiştirilecek. Gençleri önemsediklerin ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, tüm gençleri Lider Akademisi’ne davet etti.

Geleceğin liderleri Darıca'da yetişecek

14 Haziran 2022 Salı 11:11

 ‘Öğrenci ve genç dostu belediye’ uygulamalarıyla gençlerin her zaman yanında olan Darıca Belediyesi, gençlerin kendilerini en iyi şekilde yetiştirmelerine katkı sunmak için projeler geliştirmeye devam ediyor. Darıca Belediyesi ve Darıca Kent Konseyi Gençlik Meclisi işbirliğinde düzenlenecek ‘Darıca Lider Akademisi’ programı ile geleceğin liderleri yetiştirilecek. 21 Haziran-7 Temmuz ve 18 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında iki grup halinde düzenlenecek liderlik akademisinde kendini tanıma, liderlik, ilişki yönetimi, zaman yönetimi, irade yönetimi, düşünce becerileri ve yetenek yönetimi gibi konularda eğitimler verilecek. 17-25 yaş aralığında olan lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenecek eğitim programına başvurmak isteyenlerin Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde bulunan Darıca Kent Konseyi ofisinden ya da 0537 999 1000 numaralı telefondan bilgi alabilecekleri ifade edildi.
BIYIK: “GENÇLERİN ELİNDEN TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Yarının liderlerini Darıca’dan yetiştirmek istediklerini ifade eden ve gençlerin elinden tutmaya devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Geleceğimizin teminatı gençlerimizin yanında olmak ve en büyük destekçileri olmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yarının liderlerini yetiştirmek amacıyla düzenleyeceğimiz Darıca Lider Akademisi programına tüm gençlerimizi davet ediyoruz. Gençleri önemsiyor ve ellerinden tutmak istiyoruz. Ülkemizin gelecekte daha güçlü olması için bugünden gençlerin en iyi şekilde yetişmeleri gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle de gençlerimizin kendilerini iyi yetiştirmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Liderlik Akademisi eğitim programımız da gençlere yönelik çalışmalarımızın bir parçası” diye konuştu.

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