Geleceğin sanatçılarından muhteşem Bale Resitali

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuarı Bale Bölümü, gerçekleştirdiği yılsonu resitali ile geleceğin sanatçılarını yetiştirdiğini bir kez daha ortaya koydu. Bale Bölümü’nde eğitim alan 98 öğrenci muhteşem koreografi ve kostümlerin eşliğinde yıllarca unutulmayacak bir yılsonu gösterisine imza attı. Bu yıl Bale Bölümü’nden mezun olan öğrencilerin de sahne aldığı resitale, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın eşi Doç. Dr. Figen Büyükakın katılarak, öğrencileri yalnız bırakmadı. Resitalin sonunda büyük başarıyı tebrik eden Doç. Dr. Figen Büyükakın, Bale Bölümü öğrencilerinin ağırlıklı olarak kız öğrencilerden oluşmasına dikkat çekerek, velilerden erkek öğrencileri bale bölümüne teşvik etmelerini istedi.





98 ÖĞRENCİ SAHNE ALDI

SDKM Büyük Sahne’de gerçekleştirilen Bale Bölümü’nün yılsonu resitaline Doç. Dr. Figen Büyükakın’ın yanı sıra çok sayıda veli ve vatandaş katıldı. Gösteride, bale eğitmenleri Ezgi Serdaroğlu, Asel Aklın, İlyas Akbulut’tan eğitim alan ve yaşları 5 ile 17 arasında değişen 98 öğrenci yer aldı.





DÜNYACA ÜNLÜ BALELERDEN 33 GÖSTERİ

Yılsonu resitalinde, dünyaca ünlü klasik eserlerden farklı varyasyonlarda 23 solo, 10 toplu dans gösterisi sunuldu. La Esmeralda, Don Kişot, Uyuyan Güzel ve romantik balenin başyapıtlarından Giselle Balesi, öğrenciler tarafından başarı ile sahnelendi. Gösterinin başarılı koreografisi ve kostümleri ise yine seyircilerden büyük alkış aldı. Öğrencilerin disiplinleri ve sahne zarafetleri de büyük beğeni gördü.





33 ÖĞRENCİ MEZUN OLDU







Ayrıca yılsonu resitalinde bu yıl Bale Bölümü’nden mezun olan 33 kız öğrenci yer aldı. Mezun öğrenciler eserleri başarı ile yorumlamalarıyla geleceğin balerinleri olduklarını ilan etti.





FİGEN BÜYÜKAKIN TEBRİK ETTİ







Gösterinin sonunda sahneye gelen Doç. Dr. Figen Büyükakın, öğrenci ve öğretmenlere yönelik bir tebrik konuşması gerçekleştirdi. “İktisatta fırsat maliyeti diye bir kavram vardır” diyen Doç. Dr. Figen Büyükakın, “Bu kavram, hedeflediğiniz herhangi bir şeye ulaşmak için vazgeçtiğiniz şey anlamına gelir. Dolayısıyla Bale Bölümü öğrencilerimiz, diğer yaşıtlarından farklı olarak, buraya gelerek, Büyükşehir Belediye Konservatuvarımızda öğrenci olmayı tercih etmişler. O yüzden gösterdikleri emek için ki; bugün muhteşem bir uyum, estetik ve yeteneğin bir arada olduğu bir gece yaşattılar bize, hepsini ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum” dedi. Doç. Dr. Figen Büyükakın, bu yıl Bale Bölümü’nden mezun olan 33 öğrenciyi de tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.





“ERKEK ÖĞRENCİLERİ BALEYE TEŞVİK EDİN”