G.E.N. 4 Bilim İnsanlarını Öğrencilerle Buluşturdu.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) öğrenci topluluklarından IEEE GTÜ tarafından organize edilen ve kendi alanlarında uzman bilim insanlarının çalışmalarını katılımcılarla paylaşmasıyla gerçekleşen çevrim içi etkinlik 2 gün sürdü.

Etkinliğin ilk gününde; Prof. Dr. Engin Ulukaya ‘Sağlık ve Biyolojik Bilimlerde Gelecek’, Prof. Dr. Nesrin Hasırcı ‘Malzemenin Doku ile Arkadaşlığı’, Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan, ‘Gen Mühendisliği ve Biyoendüstri 2.0’, Doç. Dr. Duygu Sağ ‘Kanser İmmünoterapisi ve Makrofajlar’, Önder Albayram ‘Beyin Yaşlanması ve Kenevir’, Semih Tareen ‘Virüsler ve Gen Tedavisinde Kullanılması’ başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

İkinci günde; Prof. Dr. Zehra Sayers ‘Biyomolekül Yapı-İşlev İlişkileri ve Disiplinler Arası Yaklaşımlar’, Handan Melike Dönertaş ‘Yaşlanma ve Yaşla İlişkili Hastalıklar Üzerine Hesaplamalı Çalışmalar’ Prof. Dr. Uğur Özbek ‘Nadir Hastalıklar’ Prof. Dr. Nüket Örnek Büken ‘Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeler Karşısında Biyoetik’, Hasan Demirci, ‘Fizyolojik Sıcaklıkta Biyolojinin Görüntülenmesi’, Metin Akay ‘Genel BME Research and Education in the 21st Century’ konularında bilgiler sundular.

Dinleyicilere ‘Katılım Belgesi’nin verildiği etkinlik, bilimsel konularda paylaşım olanağı sunarak oldukça verimli geçti. Programın sona ermesiyle yapılan çekiliş sonucunda çeşitli hediyeler dağıtıldı.