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Genç mühendisler ter döktü

GTÜ Makine, Malzeme ve Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencileri öğrenimleri boyunca edindikleri bilgileri projeye dönüştürdü. Türkiye’nin çiçeği burnunda mühendisleri teoriyi pratiğe uygulayarak mezun olmayı hak etti.

Genç mühendisler ter döktü

02 Haziran 2017 Cuma 09:45

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Mühendislik Fakültesi tarafından, akademik yılın sonunda geleneksel olarak düzenlenen "Lisans Bitirme Projeleri Sergisi ve Sunumları " GTÜ Elektronik Mühendisliği Bölümü Sergi Salonu ve Amfi 1’de yapıldı. 2016-2017 Akademik Yılında fakülte bünyesinde lisans eğitimi vermekte olan Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği ve Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümlerinden yaklaşık 150 son sınıf öğrencisi lisans bitirme projelerini, yıl boyu yaptıkları çalışmaları poster, sözlü, demo olarak sundu ve sergiledi. Programa GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Babür Özçelik ve Prof. Dr. Hasan Arslan, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Tümer Kabadayı, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilay Coşgun, GTÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Abdurrahman Akyol, GTÜ öğretim üyeleri, araştırmacılar, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

ARAŞTIRMA VE PROJELERİMİZİ PAYLAŞIYORUZ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan programda iki oturumdan oluşan sözlü sunumlar ve çalışmaların poster ve demo sunumlarından oluşan sergi eş zamanlı yapıldı. Programda Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Babür Özçelik selamlama konuşması yaptı. Özçelik serginin amacını, mühendislik eğitimi sırasında edinilen teorik bilgilerin gerçek hayattaki bir problemi çözmede uygulanmasına yönelik lisans bitirme projelerinin sonuçlarının sergilenmesi olarak tanımladı. Özçelik, "Etkinliğimiz farklı bölümlerden akademisyenler ve öğrencilere, sanayi, özel sektör ve kamu kurum temsilcilerine hitap etmektedir. Lisans programları öğrencilerinin, bitirme projesi konuları kapsamındaki araştırmaları ve proje fikirlerini paylaşması, işbirliğini sağlaması ve araştırma projeleri üretebilmek için bir ağ kurması hedeflenmektedir." dedi.

İZ BIRAKMAK İSTİYORUZ

Özçelik’in ardından konuşmasını gerçekleştiren GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, bu sene 25. yılını kutlayan, yaşının çok ötesinde bir deneyime sahip olan Gebze Teknik Üniversitesi’nin en büyük zenginliğinin öğrencileri olduğunu belirtti. Görgün, “Uluslararası rekabete uyum sağlayabilmek için, üniversitelerin de dünyaya ve topluma karşı algılarının açık olması gerekiyor. Üniversite anlayışı değişiyor ve sadece bilgi üretmesi beklenen üniversitelerden artık ürettiği bilgiyi etkin bir şekilde kullanması ve yeni üretimler için kaynak oluşturması bekleniyor. Üniversitelerde üretilen bilgi, teknolojik ürüne dönüşmedikçe değerini kaybediyor. Bunun sonucu olarak, üniversiteler bilim ve teknoloji temelli araştırmaların kuluçka merkezine dönüşüyor. Ülkemizin yüz akı kurumu, Gebze Teknik Üniversitesi yaklaşık 6000 öğrencisi ve 800 civarındaki akademik ve idari personeli ile uluslararası alanda yer almak ve iz bırakmak amacıyla her zamankinden daha yüksek bir inançla çalışmalarına devam ediyor. Bunun sonuçlarından biride bugün öğretim üyelerimizin büyük katkıları ve sevgili öğrencilerimizin azimli ve kararlı çalışmaları ile vücut buldu. Bizleri yalnız bırakmayarak aramızda olan sektör temsilcilerine de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu sergi sonucunda kurulacak olan yeni bağların, akademik işbirliklerine, staj ve iş olanaklarına dönüşmesini diliyorum.” şeklinde konuştu.

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