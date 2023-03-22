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Genç Parti Eski İl Başkanı Saadet Kocaeli’den Aday Adayı

14 Mayıs'ta yapılacak olan genel seçim yaklaşırken Saadet Partisinde aday adaylık süreçleri devam ediyor.

Genç Parti Eski İl Başkanı Saadet Kocaeli'den Aday Adayı

22 Mart 2023 Çarşamba 15:30

Kocaeli valiliğinden emekli, Genç Parti Eski İl Başkanı Erkan Örs Saadet Kocaeli’den aday adayı oldu.


Erkan Örs Kimdir ?

1967 yılında İzmit’te doğdu.

1989-2006 yılları arasında Petkim Aş.’de işletme operatörü olarak görev yapan Örs, iş yerinin özelleşmesi nedeniyle Derince Kaymakamlığı yazı işleri birimine ardından da Kocaeli Valiliği geçiş yaparak iş hayatına devam etti ve kendi isteği ile emekliliğe ayrıldı.

Genç Parti Kurucular listesinde görev yaptıktan sonra seçilmiş il başkanı olarak 2002-2006 yılların arasında İl Başkanlığı görevinde bulundu.

2019 seçimlerinde Saadet Partisi Derince Meclis Üyesi Adaylığı yapan Örs, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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