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Gençler 19 Mayıs’ı Ünlü Rapçi Cezayla kutladı

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında sahne alan ünlü rap sanatçısı Ceza, gençlere unutulmayacak bir akşam yaşattı.

Gençler 19 Mayıs'ı Ünlü Rapçi Cezayla kutladı

20 Mayıs 2022 Cuma 10:29

 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında ünlü rap sanatçısı Ceza, Kocaelililerle bir araya geldi. Sekapark Uçurtma Tepesi’nde gerçekleştirilen konserde Ceza, birbirinden güzel şarkılarla Kocaelililere unutulmayacak bir akşam yaşattı. 

 

GENÇLER KONSERE AKIN ETTİ

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklere katılım yoğun oldu. Vatandaşlar Sekapark Uçurtma Tepesini erken saatlerde doldurdu. Rap sanatçısı Ceza’nın konseriyle taçlanan gençlik coşkusuna Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da eşlik etti. Başkan Büyükakın, sanatçı Ceza’ya Türk Bayrağı ve çiçek takdim etti. Bayrak takdimi sırasında gençler ‘şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganları attı.

 

GENÇLER ŞARKILARA EŞLİK ETTİ

Konsere Kocaelili vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Konser alanını dolduranlar, Ceza’nın şarkılarına hep birlikte eşlik etti. Ceza canlı seslendirdiği şarkılarla geceye katılanlara unutulmayacak bir konser yaşattı. 
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