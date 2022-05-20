Gençler 19 Mayıs’ı Ünlü Rapçi Cezayla kutladı

GENÇLER KONSERE AKIN ETTİ
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklere katılım yoğun oldu. Vatandaşlar Sekapark Uçurtma Tepesini erken saatlerde doldurdu. Rap sanatçısı Ceza’nın konseriyle taçlanan gençlik coşkusuna Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da eşlik etti. Başkan Büyükakın, sanatçı Ceza’ya Türk Bayrağı ve çiçek takdim etti. Bayrak takdimi sırasında gençler ‘şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganları attı.
GENÇLER ŞARKILARA EŞLİK ETTİ