Gençlere YKS öncesinde altın değerinde tavsiyeler

Büyükşehir, Türkiye’nin en iyi hocaları Bayram Meral ve Ramazan Yetgin’i, YKS’ye sayılı günler kala “Kütüphane’de Bir Akşam” etkinliğinde, gençlerle buluşturdu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) sayılı günler kala Türkiye’nin en iyi hocalarını gençlerle buluşturdu. “Benim Hocam” grubundan eğitimci Bayram Meral ve Ramazan Yetgin, “Kütüphane’de Bir Akşam” etkinliğinin bu ayki konuğu oldu. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide eğitimciler, sınav öncesi ve sınav anında yapılması gerekenlerle ilgili altın değerinde tavsiyeler verdi.





GENÇLERDEN SÖYLEŞİYE YOĞUN İLGİ

Kocaeli Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen “Sınav Öncesi Motivasyon ve Söyleşi” konulu etkinliğe gençler yoğun ilgi gösterdi. İlgi nedeniyle çok sayıda öğrenci söyleşiyi ayakta izledi. Sosyal medya ve youtube’da büyük bir ilgi ile takip edilen Benim Hocam grubundan Bayram Meral ve Ramazan Yetgin gençlerin sevgi gösterileri altında söyleşilerine başladı.





SINAVDAN BİR GÜN ÖNCE…

Ramazan Yetgin, sınavdan bir gün önce belli konuları hatırlamak adına notlara göz atılabileceğini ancak yeni konu öğrenme ve yoğun ders çalışmanın bırakılması gerektiğini söyledi. Yetkin şöyle konuştu: “Sınavdan önceki gün sizi dinlendirecek, sevdiğiniz etkinliklere zaman ayırabilirsiniz.

Rutin zamanda yemediğiniz, sağlığınızı olumsuz etkileyebilecek farklı tür yiyeceklerden uzak durmalısınız. Sınava gireceğiniz yeri, mutlaka bir gün önceden görün. Bunu yapmanız, sınav sabahı stresinizi azaltacağı gibi yol bulma, ulaşım gibi kaygılarınızı sonlandıracaktır. Sınav giriş ve kimlik belgelerinizi bir gün önceden hazırlamalısınız. Sevdiğiniz kişilerle, sevdiğiniz ortamlarda bulunmalısınız. Mümkünse dijital ortamdan uzak durmalısınız.”





SINAV SIRASINDA YAPILMASI GEREKENLER

Sınava en başarılı olunan dersten ya da testten başlanmasını söyleyen Yetgin,

“Önce genel bir bakış açısıyla sınavın bütününü görmelisiniz. Sınava başlamadan önce, soru kitapçığına genel olarak göz gezdirebilirsiniz.

Zaman kullanımına dikkat etmelisiniz. Sınavda zaman sorunu yaşamamanız için, her deneme sınavıyla geliştirerek son haline getirdiğiniz zaman kullanımı stratejisine güvenmelisiniz” diye konuştu.





KAYGI HİSSETTİĞİNİZDE

Bayram Meral ise, sınavın en önemi unsurları arasında yer alan kaygı konusuna değindi. Kaygı hissedildiğinde bu duygunun engellenmemesi gerektiğine işaret eden Meral, “Unutmayın ki kaygı, bu gibi durumlarda oluşabilecek en doğal duygu durumudur. Nefes egzersizleri yaparak olumlu düşünceler geliştirebilirsiniz. Son günlerde düzenli uyumanız, sağlıklı beslenmeniz, hafif egzersizler yapmanız ve olumlu düşünmeniz sınav performansınıza katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.





ÖNEMLİ SINAV TÜYOLARI

Benim Hocam grubunun eğitimcileri sınav süresini kullanma, odaklanma ve uzun paragraflarla ilgili yapılması gerekenlerle ilgili tüyolar verdi. Öğrencilere soruda istenen ne ise sadece ona odaklanmaları gerektiğini tavsiye eden Meral ve Yetgin, “Gereksiz ayrıntılarda kaybolmayın, soru ne istiyorsa onun üzerinde yoğunlaşın” dedi.





KODLAMA HATASINA KARŞI ÖNEMLİ TAKTİK







Söyleşide öğrencilerin adeta korkulu rüyası olan kodlama hatası gündeme geldi. YKS hocaları bu konuda öğrencilere önemli bilgiler sundu. Kodlama hatası ve kaydırma yapmamak için, her sorudan sonra cevabın optik forma işaretlenmesi gerektiğini ifade eden YKS hocaları, “Boş bıraktığınız soru için de optiğin yanına küçük bir işaret koyabilirsiniz” dedi.





ÖNCE SAĞLIK







Söyleşinin sonunda her iki eğitimci; sınavın kişinin zekasını değil, belirli zamanlarda edindiği bilgi ve birikimini ölçtüğünü hatırlatarak, “İnşallah sizi ters köşe yapacak sorular olmaz. Olursa da, boş bırakmanız taraftarıyız. Çünkü her yanlış yaptığınız soru 0,25 doğrunuzu da götürüyor. Ve son olarak şunu söylemek istiyoruz. Sağlık her şeyden kıymetli. Sağlığınıza dikkat edin. Sizlere önce sağlık sonra da sınavda başarı diliyoruz” dediler.





BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR