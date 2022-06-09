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Gençlik Festivaline Yağmur Engeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 11-12 Haziran tarihlerinde yapacağı gençlik festivali hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi

Gençlik Festivaline Yağmur Engeli

09 Haziran 2022 Perşembe 14:43


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi’nin akademik takvimini baz alarak üniversite öğrencilerinin final sınavlarının bitimine göre planladığı Gençlik Festivali, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda iptal edildi.


GENÇLİK FESTİVALİ İPTAL EDİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 4. Kocaeli Gençlik Festivalini 11-12 Haziran’da Sekapark uçurtma tepesinde gerçekleştirecekti. Birbirinden eğlenceli aktivite ve şovların yer alacağı 2 günlük etkinlik Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan yağış uyarısının ardından hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

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