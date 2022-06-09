Gençlik Festivaline Yağmur Engeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi’nin akademik takvimini baz alarak üniversite öğrencilerinin final sınavlarının bitimine göre planladığı Gençlik Festivali, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda iptal edildi.
GENÇLİK FESTİVALİ İPTAL EDİLDİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 4. Kocaeli Gençlik Festivalini 11-12 Haziran’da Sekapark uçurtma tepesinde gerçekleştirecekti. Birbirinden eğlenceli aktivite ve şovların yer alacağı 2 günlük etkinlik Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan yağış uyarısının ardından hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.