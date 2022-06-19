Genel Sekreter Gündoğdu, Seyrek’te Incelemelerde Bulundu

Kandıra Seyrek Plajı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla 2022 yılında 33 kriteri tamamlayarak Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, çarşamba günü mavi bayrak dalgalanacak Seyrek plajında incelemelerde bulundu.





ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI

Genel Sekreter Balamir Gündoğdu’ya Belde AŞ. Genel Müdürü Kemal Yazıcı, daire başkanları ve görevli personel eşlik etti. Seyrek plajını baştan sona gezen Genel Sekreter Gündoğdu, tamamlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Büyük bir titizlikle yaza hazırlanan Seyrek Halk Plajında ekipler tarafından baskı beton yollar tamamlandı. Kum seriminin yapıldığı, palmiye ağaçların dikildiği plajda tuvalet ve duş yerleri de hazırlandı. Plaja ahşap dekler de kuruldu.





“VATANDAŞLARIMIZI KANDIRAMIZA BEKLİYORUZ”

Yaz sezonu için seyrekte tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Genel Sekreter Gündoğdu, “Seyrek Halk Plajımız, 33 kriteri tamamlayarak Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Seyrek plajımız Kandıra ilçemizde mavi bayrak alan 7. plajımız oldu. Yaz sezonu için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olmasını, vatandaşlarımızın tatil için Kocaelimizi tercih etmesini bekliyoruz” dedi.





