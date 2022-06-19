GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Genel Sekreter Gündoğdu, Seyrek’te Incelemelerde Bulundu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kandıra sahilinde 7. Mavi Bayrağı alan Seyrek Plajında incelemelerde bulundu

Genel Sekreter Gündoğdu, Seyrek'te Incelemelerde Bulundu

19 Haziran 2022 Pazar 11:31

Kandıra Seyrek Plajı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla 2022 yılında 33 kriteri tamamlayarak Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, çarşamba günü mavi bayrak dalgalanacak Seyrek plajında incelemelerde bulundu.


ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI

Genel Sekreter Balamir Gündoğdu’ya Belde AŞ. Genel Müdürü Kemal Yazıcı, daire başkanları ve görevli personel eşlik etti. Seyrek plajını baştan sona gezen Genel Sekreter Gündoğdu, tamamlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Büyük bir titizlikle yaza hazırlanan Seyrek Halk Plajında ekipler tarafından baskı beton yollar tamamlandı. Kum seriminin yapıldığı, palmiye ağaçların dikildiği plajda tuvalet ve duş yerleri de hazırlandı. Plaja ahşap dekler de kuruldu. 


“VATANDAŞLARIMIZI KANDIRAMIZA BEKLİYORUZ”

Yaz sezonu için seyrekte tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Genel Sekreter Gündoğdu, “Seyrek Halk Plajımız, 33 kriteri tamamlayarak Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Seyrek plajımız Kandıra ilçemizde mavi bayrak alan 7. plajımız oldu. Yaz sezonu için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olmasını, vatandaşlarımızın tatil için Kocaelimizi tercih etmesini bekliyoruz” dedi.



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliGebzeZinnur BüyükgözTahir BüyükakınSeddar Yavuz
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dan...
Darıca'da, Nene Hatun Mezarlığı'nda Mezar Taşları Kırıldı Darıca'da, Nene Hatun Mezarlığı'nda Mezar Taşları...
Darıca’da Şenlik Var Darıca’da Şenlik Var
Yerli ve milli tünel açma makinesi Kocaeli’de kullanılacak Yerli ve milli tünel açma makinesi Kocaeli’de...
Bıyık: ‘Kadın Güçlüyse Toplumda Güçlüdür’ Bıyık: ‘Kadın Güçlüyse Toplumda Güçlüdür’
Dilovası’nda Duygusal Anlar Dilovası’nda Duygusal Anlar
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı...
"İstanbul'da 3 ilçede tarife dışı bir uygulama olması, 5 liradan satılması tüm İstanbul'da ekmeğin...

Haberi Oku