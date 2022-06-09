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Geri Dönüşümcüler, Darıca'da dernek kurdu

Gebze, Darıca, Çayırova, Dilovası ve Tuzla’da çalışan yaklaşık 600 geri dönüşüm çalışanı bir araya gelerek Darıca’da dernek kurdu.

Geri Dönüşümcüler, Darıca'da dernek kurdu

09 Haziran 2022 Perşembe 09:26

 Darıca Osmangazi Mahallesi, Naci Kunt Caddesi, No:36 adresinde ‘’ Yarının çevresi, bugünden oluşturulur’’ sloganı ile kurulan geri dönüşümcüler derneğinin kurucu başkanlığına Muhyeddin Altun, yardımcılığına Veysel Özkol ve Mehmet Eken getirilirken yönetim kurulunu ise Seyithan İyison ve Bedrettin Güner oluşturdu.

Darıca merkezli kurulan Geri Dönüşümcüler Derneği’nin Başkanı Muhyeddin Altun, Gebze, Darıca, Çayırova, Dilovası ve Tuzla’da çalışan çekçekçilerle birlikte yaklaşık 600 üyeleri olduğunu söyledi.

Derneğin başkan yardımcısı Veysel Özkol ise, kuruluş amaçlarının üyelerinin çalışma ve yaşam koşullarını daha iyiye götürmek olduğunu belirterek, ‘’ Geri dönüşümcülerin yardım ve yardımlaşma adına birlik ve beraberliğini sağlamak istiyoruz. Bir cenazemiz, bir düğünümüz olduğunda bir arada bulunarak bir birimize destek olmayı amaçlıyoruz. Çalışan arkadaşlarımızın çalışma koşullarını daha iyiye getirmek için neler yapabiliriz ? Bu yönde çalışmalar yapacağız. Derneğimizin kuruluş amacı kısaca bu şekildedir. İleride  sosyal etkinlik ve çevre adına neler yapabileceğimiz konusunda fikir alışverişinde bulunarak dernek çalışmalarına ivme kazandıracağız’’ şeklinde konuştu.

Dünya Çevre Haftası nedeniyle düzenlenen bir dizi etkinliklerde yer aldıkları için geri dönüşümcüler derneğinin açılışına katılamayan Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir çiçek ve mesaj göndererek hayırlı olsun temennilerinde bulunurken, Darıca Siirtliler Derneği Başkanı Paşa Kaya, Darıca Sahil Restaurant’ın sahibi Kamil Zengin, Bayramoğlu Gayrimenkul’un sahibi İbrahim Pilavcı ve çok sayıda davetli açılışta hazır bulundu.  
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