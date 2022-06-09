Geri Dönüşümcüler, Darıca'da dernek kurdu

Darıca Osmangazi Mahallesi, Naci Kunt Caddesi, No:36 adresinde ‘’ Yarının çevresi, bugünden oluşturulur’’ sloganı ile kurulan geri dönüşümcüler derneğinin kurucu başkanlığına Muhyeddin Altun, yardımcılığına Veysel Özkol ve Mehmet Eken getirilirken yönetim kurulunu ise Seyithan İyison ve Bedrettin Güner oluşturdu.



Darıca merkezli kurulan Geri Dönüşümcüler Derneği’nin Başkanı Muhyeddin Altun, Gebze, Darıca, Çayırova, Dilovası ve Tuzla’da çalışan çekçekçilerle birlikte yaklaşık 600 üyeleri olduğunu söyledi.



Derneğin başkan yardımcısı Veysel Özkol ise, kuruluş amaçlarının üyelerinin çalışma ve yaşam koşullarını daha iyiye götürmek olduğunu belirterek, ‘’ Geri dönüşümcülerin yardım ve yardımlaşma adına birlik ve beraberliğini sağlamak istiyoruz. Bir cenazemiz, bir düğünümüz olduğunda bir arada bulunarak bir birimize destek olmayı amaçlıyoruz. Çalışan arkadaşlarımızın çalışma koşullarını daha iyiye getirmek için neler yapabiliriz ? Bu yönde çalışmalar yapacağız. Derneğimizin kuruluş amacı kısaca bu şekildedir. İleride sosyal etkinlik ve çevre adına neler yapabileceğimiz konusunda fikir alışverişinde bulunarak dernek çalışmalarına ivme kazandıracağız’’ şeklinde konuştu.



