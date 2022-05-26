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Getir 4 bin 480 kişiyi işten çıkartacak

Dokuz ülkede faaliyet gösteren Getir, çalışanların yüzde 14'ünü işten çıkaracak.

Getir 4 bin 480 kişiyi işten çıkartacak

26 Mayıs 2022 Perşembe 11:55

 Dünyada tüketici ürünlerinin hızlı teslimat iş modelinin mucitlerinden olan ve yaklaşık 12 milyar  dolar değerleme ile mart ayında yatırım alan Getir, çalışanların yüzde 14’ünü işten çıkarma kararı aldı.Konuya yakın bir kaynak şirketin bu kararı küresel ölçekte ve Türkiye’de artan enflasyonist ortam nedeniyle, maliyetleri azaltmak için aldığını belirtti. Haber ilk olarak ABD’li yayın kuruluşu Tech Crunch’ta yer aldı.Dokuz ülkede yaklaşık 32 bin kişiyi istihdam eden şirket 4 bin 480 kişinin işten çıkaracak. Getir şu anda Türkiye’deki ana pazarının yanı sıra İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Portekiz ve ABD’de faaliyet gösteriyor.

SON 1 YILDA BÜYÜK YATIRIMLAR ALDI

Reuters’ın ulaştığı şirketse sorulara henüz yanıt vermedi. Salgın hastalık döneminde kısıtlama tedbirleri nedeniyle yoğun talep ile karşılaşan ve bir yıl içinde yedi Avrupa ülkesi ile ABD’ye yayılarak çok hızlı bir büyüme kaydeden şirket, son olarak Mart ayında 768 milyon dolar yeni yatırım almıştı. 
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