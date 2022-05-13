Gıda Üretim Tesisi için 5 firma yarıştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, olası bir afette Marmara bölgesine hizmet sunacak kapasitede gıda üretim tesisi için ihale düzenledi. Başiskele’de yapılacak tesis için düzenlenen ihaleye 5 firma katılırken, en düşük teklif 50 milyon TL oldu. 5.300 metrekarelik kapalı alana sahip proje için açık ihale düzenlendi ve teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alındı.

5 FİRMA TEKLİF VERDİ

Büyükşehir İhale Salonu’nda düzenlenen ihalede en düşük teklif 55 milyon TL ile Kapçanoğlu Taşımacılık’tan geldi. RHZ İnşaat’ın 61 milyon 490 bin TL teklif sunduğu ihalede Gürtur İnşaat 74 milyon 945 bin, Eksan Yapı 76 milyon 641 bin ve Gül Aş İnşaat 84 milyon 570 bin TL’lik teklif verdi.

MÜLKİYETİ BÜYÜKŞEHİR’E AİT

KBB Gıda Üretim Tesisi Projesi, Büyükşehir mülkiyetinde olan Başiskele ilçesi Kullar Mahallesi 251 ada, 6 parselde yapılacak.

420 GÜNDE TAMAMLANACAK

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak. İşin teslim süresi ise yer tesliminden itibaren 420 (Dört Yüz Yirmi) takvim günü olarak belirlendi.

5.300 METREKARE KAPALI ALAN

Toplamda 5.300 metrekare kapalı alana sahip üretim tesisi ve 5.000 metrekare çevre düzenlemesi yapılacak proje; kuru ve soğuk depo alanları, gıda hazırlık, pişirme, paketleme ve sevkiyat bölümlerini içinde barındıracak.

AFET ZAMANLARINDA DA HİZMET VERECEK