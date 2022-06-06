GİRİB in Giresun Toplantısı Anlamlı Önemli ve Güzel Geçti

Samsun’dan sonra Giresun medya mensupları İle bir araya gelen GİRİB yönetimin Ankara ve Türkiye geneline açılımı İle ile ilgili genel Başkan Kemal Tokmak önemli bilgiler verdi.

GİRİB yönetimi ve istişare kurulu üyelerinin de konuşma yaptığı toplantıda bende Giresun un kurtuluş savaşına katkısından dolayı yiğit Giresun ünvanı ile ödüllendirilmesi ve Giresun tarihi değerlerinin öne çıkarılması gerektiği üzerin de durdum

Giresun un ilk kez 1398 yılın da 720 yıl önce Türkler tarafından fetihin yıl dönümünün de bu toplantı İle kutlandığını açıkladım



GİRİB Başkanı Kemal Tokmak dan Açıklama



GİRİP Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı toplantıda konuşan Dernek Başkanı Kemal Tokmak, "Yönetim ve İstişare Kurulumuza yapılan müzakereler sonucunda Dernek Genel Merkezinin Ankara'ya taşınmasına karar verilmiştir. İş insanı ve bürokratların saygılı, güvene dayalı, şeffaflık prensibinden taviz vermeden, Bürokratlarımızla iş insanlarımızı ortak bir hedefle buluşturan GİRİP, ülkemizde ve yurtdışında hizmet veren Giresunlu İş İnsanları ve Bürokratlarını bir araya getirip eğitim, kültürel, sosyal ve ticari alanlarda projeler üretmek, hayata geçirmek, üyeler arasında sosyal dayanışma ve işbirliği alanında sağlıklı düzenli ilişkiler kurulmasını sağlayacağız" dedi. Başkan Tokmak, öte yandan GİRİB'in siyaset üstü bir dernek olduğunu belirterek, aktif siyaset yapan hiç kimsenin derneklerin de faaliyet yürütemeyeceğini söyledi.





GİRİP Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı toplantıda konuşan Dernek Başkanı Kemal Tokmak, "Yönetim ve İstişare Kurulumuza yapılan müzakereler sonucunda Dernek Genel Merkezinin Ankara'ya taşınmasına karar verilmiştir. İş insanı ve bürokratların saygılı, güvene dayalı, şeffaflık prensibinden taviz vermeden, Bürokratlarımızla iş insanlarımızı ortak bir hedefle buluşturan GİRİP, ülkemizde ve yurtdışında hizmet veren Giresunlu İş İnsanları ve Bürokratlarını bir araya getirip eğitim, kültürel, sosyal ve ticari alanlarda projeler üretmek, hayata geçirmek, üyeler arasında sosyal dayanışma ve işbirliği alanında sağlıklı düzenli ilişkiler kurulmasını sağlayacağız" dedi. Başkan Tokmak, öte yandan GİRİB'in siyaset üstü bir dernek olduğunu belirterek, aktif siyaset yapan hiç kimsenin derneklerin de faaliyet yürütemeyeceğini söyledi.



Gİresun İletişim Fakültesi Dekanı ile Söyleşi



Toplantıya katılan Giresun medya mensupları İle Giresun üzerine görüş alış verişinde bulunma imkanım oldu

Giresun Ünüversitesi Tirebolu iletişim fakültesi Dejanı değerli arkadaşım Prof Dr Nazım Elmas bey ile Kafkas Cephesi harşit sa umması üzerine bilgi alışı verişi yaparak Harşit savunmasından Sakarya zaferine akademik çalışmalar yapılması üzerinde görüş birliğine vardık

Dekan sayın Nazım Elmas İletiişim Fakültesi kariyer günlerine davet ederek öğrencilere belgeselcilik üzerine söyleşi yapmamı istedi