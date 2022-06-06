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GİRİB in Giresun Toplantısı Anlamlı Önemli ve Güzel Geçti

Samsun’dan sonra Giresun medya mensupları İle bir araya gelen GİRİB yönetimin Ankara ve Türkiye geneline açılımı İle ile ilgili genel Başkan Kemal Tokmak önemli bilgiler verdi.

GİRİB in Giresun Toplantısı Anlamlı Önemli ve Güzel Geçti

06 Haziran 2022 Pazartesi 09:32

 GİRİB yönetimi  ve istişare kurulu üyelerinin de konuşma yaptığı toplantıda bende  Giresun un  kurtuluş savaşına katkısından  dolayı yiğit Giresun ünvanı ile ödüllendirilmesi ve Giresun tarihi değerlerinin öne çıkarılması gerektiği üzerin de durdum 
Giresun un ilk kez  1398 yılın da 720 yıl önce  Türkler tarafından fetihin yıl dönümünün de bu toplantı İle kutlandığını açıkladım 
   
GİRİB Başkanı Kemal Tokmak dan Açıklama 

GİRİP Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı toplantıda konuşan Dernek Başkanı Kemal Tokmak, "Yönetim ve İstişare Kurulumuza yapılan müzakereler sonucunda Dernek Genel Merkezinin Ankara'ya taşınmasına karar verilmiştir. İş insanı ve bürokratların saygılı, güvene dayalı, şeffaflık prensibinden taviz vermeden, Bürokratlarımızla iş insanlarımızı ortak bir hedefle buluşturan GİRİP, ülkemizde ve yurtdışında hizmet veren Giresunlu İş İnsanları ve Bürokratlarını bir araya getirip eğitim, kültürel, sosyal ve ticari alanlarda projeler üretmek, hayata geçirmek, üyeler arasında sosyal dayanışma ve işbirliği alanında sağlıklı düzenli ilişkiler kurulmasını sağlayacağız" dedi. Başkan Tokmak, öte yandan GİRİB'in siyaset üstü bir dernek olduğunu belirterek, aktif siyaset yapan hiç kimsenin derneklerin de faaliyet yürütemeyeceğini söyledi.


   
Gİresun İletişim Fakültesi Dekanı ile Söyleşi 

Toplantıya katılan Giresun medya mensupları İle Giresun üzerine görüş alış verişinde bulunma imkanım oldu 
Giresun Ünüversitesi Tirebolu iletişim fakültesi Dejanı değerli arkadaşım Prof Dr Nazım Elmas bey ile Kafkas Cephesi harşit sa umması üzerine bilgi alışı verişi yaparak Harşit savunmasından Sakarya zaferine akademik çalışmalar yapılması üzerinde görüş birliğine vardık
Dekan sayın Nazım Elmas İletiişim Fakültesi kariyer günlerine  davet ederek öğrencilere belgeselcilik üzerine söyleşi yapmamı istedi 
Toplantıya katılan Giresun un önemli yazar ve fikir insanı Mehmet İpek  hatıralarını yazdığı kitabı hediye  etti


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