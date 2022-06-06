GİRİB in Giresun Toplantısı Anlamlı Önemli ve Güzel Geçti

GİRİB Başkanı Kemal Tokmak dan Açıklama
GİRİP Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı toplantıda konuşan Dernek Başkanı Kemal Tokmak, "Yönetim ve İstişare Kurulumuza yapılan müzakereler sonucunda Dernek Genel Merkezinin Ankara'ya taşınmasına karar verilmiştir. İş insanı ve bürokratların saygılı, güvene dayalı, şeffaflık prensibinden taviz vermeden, Bürokratlarımızla iş insanlarımızı ortak bir hedefle buluşturan GİRİP, ülkemizde ve yurtdışında hizmet veren Giresunlu İş İnsanları ve Bürokratlarını bir araya getirip eğitim, kültürel, sosyal ve ticari alanlarda projeler üretmek, hayata geçirmek, üyeler arasında sosyal dayanışma ve işbirliği alanında sağlıklı düzenli ilişkiler kurulmasını sağlayacağız" dedi. Başkan Tokmak, öte yandan GİRİB'in siyaset üstü bir dernek olduğunu belirterek, aktif siyaset yapan hiç kimsenin derneklerin de faaliyet yürütemeyeceğini söyledi.
Gİresun İletişim Fakültesi Dekanı ile Söyleşi
Toplantıya katılan Giresun medya mensupları İle Giresun üzerine görüş alış verişinde bulunma imkanım oldu