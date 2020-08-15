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Gölcük'te engelliler unutulmadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri Gölcük İhsaniye Sahil Parkı’na engelli bireylerin yararlanabileceği yeni oyun grubu kurdu.

Gölcük'te engelliler unutulmadı

15 Ağustos 2020 Cumartesi 10:13

Kocaeli’de özellikle sahil parkları yaz ve bahar aylarında vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara hem sahil parkları kazandırırken parkların bakım ve onarımını da ihmal etmiyor. Bu kapsamda Gölcük İhsaniye Sahil Parkı’na engellilerin yararlanabileceği oyun grubu kuruldu.

 

YENİ OYUN ALANI

Şehre birçok sahil parkı kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu parklarda yenileme ve bakım çalışmalarının yanı sıra yeni alanlar da kuruluyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı bu kapsamda Gölcük İhsaniye Sahili’ne yeni oyun alanı kurdu.

 

ENGELSİZ PARK

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’nca kurulan engelli oyun grubu engelli bireyler için kolay erişim olanaklarına sahip. Engelli bireylere engelsiz bir ortam hazırlamak için kurulan oyun grubu engelli bireylerin yanı sıra normal çocukların da kullanabileceği yapıya sahip.







 

 

 

 

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