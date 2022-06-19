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GÖLCÜK’TE ŞEHİT BABALARINA ANLAMLI ZİYARET

Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile Gölcük Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Aziz Bakıoğlu, Babalar Günü’nde ilçede yaşayan şehit babalarını yalnız bırakmadılar.

GÖLCÜK'TE ŞEHİT BABALARINA ANLAMLI ZİYARET

19 Haziran 2022 Pazar 18:30


Gölcük’te yaşayan şehit babaları, Babalar Günü’nde yalnız bırakılmadı. Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile Gölcük Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Aziz Bakıoğlu, Babalar Günü münasebetiyle; şehit Adem Başoğlu'nun babası Yüksel Başoğlu, şehit İhsan Baltürk'ün babası Mehmet Baltürk ve şehit Arif Subaşoğlu'nun babası Mehmet Şubaşoğlu'nu ziyaret ettiler. 


“TÜM BABALARIN BABALAR GÜNÜ KUTLU OLSUN”

Aziz şehitlerin kıymetli babaları ile bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Bu vesileyle; yüreklerindeki sevgiyi ve şefkati karşılıksız olarak çocuklarına sunan, ailenin mutluluğu ve evlatlarının en iyi şekilde hayata hazırlanmasında hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan başta Aziz Şehitlerimizin babaları olmak üzere; tüm babaların da babalar gününü en içten duygularımla kutlar, ahiret hayatına irtihal etmiş olanları da saygı ve rahmetle yâd ederim” dedi.


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