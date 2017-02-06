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Gölcük'te Trafik Kazası: 5 yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı.

Gölcük'te Trafik Kazası: 5 yaralı

06 Şubat 2017 Pazartesi 17:35

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Örcün Yolu Caddesi'nde seyreden Burak Ay yönetimindeki 41 E 5007 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Turgay Bayraktar idaresindeki 41 H 7723 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücü Turgay Bayraktar, annesi Sabriye Bayraktar ile diğer otomobildeki Burcu Altıntaş, Beyza Aydın ve 3 yaşındaki U.T. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza nedeniyle her iki otomobilde maddi hasar oluştu.

Bir süre kontrollü verilen trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü. 





KOCAELİ (AA) 
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