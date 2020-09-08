'Gönül Çarşısı' ihtiyaç sahiplerinin yanında





Gebzelilerin ihtiyaç fazlası ve giyilebilir giysilerini bağışladı Elden Ele Gönül Çarşısı ile giysi ihtiyacı olan vatandaşlara destek olunuyor. Giyim firmalarından da kıyafet desteğinin sağlandığı Elden Ele Gönül Çarşısı’nda 2 ay gibi kısa bir sürede 1500’ü aşkın çeşitli giyim eşyası ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaştırıldı.





641 78 12 NOLU TELEFON

15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı kompleksi içerisinde yer alan mağazaya gelen ihtiyaç sahiplerine; uzman ekipler tarafından yıkanan, sterilize edilen ve ütülenen giysiler takdim ediliyor. Gebzeli hemşerilerine katkılarından ve bağışlarından ötürü teşekkür eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; hayırseverlerden gelen yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı sosyal sorumluluk projesine destek ve yardım başvurularının, 0262 641 78 12 numaralı telefondan gerçekleştirildiğini hatırlattı.



