banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

'Gönül Çarşısı' ihtiyaç sahiplerinin yanında

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün sosyal belediyecilik alanındaki hizmetlerinden Elden Ele Gönül Çarşısı’nda kısa sürede 1500’ü aşkın çeşitli giyim eşyası ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı

'Gönül Çarşısı' ihtiyaç sahiplerinin yanında

08 Eylül 2020 Salı 16:22

Gebzelilerin ihtiyaç fazlası ve giyilebilir giysilerini bağışladı Elden Ele Gönül Çarşısı ile giysi ihtiyacı olan vatandaşlara destek olunuyor. Giyim firmalarından da kıyafet desteğinin sağlandığı Elden Ele Gönül Çarşısı’nda 2 ay gibi kısa bir sürede 1500’ü aşkın çeşitli giyim eşyası ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaştırıldı.

641 78 12 NOLU TELEFON

15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı kompleksi içerisinde yer alan mağazaya gelen ihtiyaç sahiplerine; uzman ekipler tarafından yıkanan, sterilize edilen ve ütülenen giysiler takdim ediliyor. Gebzeli hemşerilerine katkılarından ve bağışlarından ötürü teşekkür eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; hayırseverlerden gelen yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı sosyal sorumluluk projesine destek ve yardım başvurularının, 0262 641 78 12 numaralı telefondan gerçekleştirildiğini hatırlattı.  

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkanlık makamında spor konuşuldu Başkanlık makamında spor konuşuldu
Tavşancıl Halkı Nuh Çimento’dan Şikayetçi Tavşancıl Halkı Nuh Çimento’dan Şikayetçi
Plajlardaki denetimler devam ediyor Plajlardaki denetimler devam ediyor
GTÜ kongreye online katıldı GTÜ kongreye online katıldı
İtfaiye ekipleri yavru kediyi kurtardı İtfaiye ekipleri yavru kediyi kurtardı
Dantel böceği istilasında ilaçlı mücadele Dantel böceği istilasında ilaçlı mücadele
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Başkanlık makamında spor konuşuldu
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve A...

Haberi Oku